Erotik rüyalarınız ne anlama geliyor?

Cinsel içerikli rüyaların sizin düşündüğünüzden çok farklı anlamları olabiliyor. Görülen erotik rüyalar kimi zaman yaşadığınız kaygı ve endişenin bir sonucu olarak karşınıza çıkar, kimi zaman ise tamamen bastırılmış duygular ile alakalıdır. Bazen günlük yaşamda cinsel konular üzerine çok konuştuysanız bu da rüyalarınıza yansıyabilir. Evlilik terapisti Sharon Gilchrest O'Neill'in bu konuya yaklaşımı ise eğer erotik rüyalarımıza yoğunlaşırsak onlardan çok şey öğrenebileceğimiz yönünde. Peki görülen erotik rüyaların içerikleri nedir? 1. Eski sevgili ya da eski eş ile seks yapmak Eğer rüyanızda eski sevgiliniz ya da eski eşinizle seks yaptığınızı gördüyseniz bu onunla yaşadığınız ayrılık aşamasını atlatmaya çalıştığınız anlamına geliyor. Eğer eşinizden yeni ayrıldıysanız bu rüyalar içinizde yaşanan duygusal sorunları çözmeye çalıştığınıza işaret ediyor demektir. Eğer ayrılan taraf siz değilseniz, o zaman bu tarz rüyaların görülmesi kaçınılmazdır. Ancak bu rüyaları görürken yeni bir sevgiliniz varsa sizin onunla ilgili bazı şeyleri gözden geçirmeniz gerektiği anlamına da gelebilir. Yani yeni bir sevgiliniz varken rüyanızda eski sevgilinizi görmeniz yeni ilişkinizin pek de yolunda gitmediğini gösterir.

2. Hemcins ile seks yapmak Bu tarz rüyalar sizin için biraz korkutucu gibi görünse de aslında genellikle hormonların tavan yaptığı dönemlerde ya da hamilelikte görülür. Yani yumurtlama dönemindeyseniz (regl dönemi ya da hamilelik) bu tip rüyalar görebilirsiniz ya da aşırı uyarıldığınız zaman da bu tip rüyalar görmeniz normaldir. Tabii burada önemli olan rüyayı gördüğünüz gecenin sabahında ne yaptığınız. Rüyaların sebebi gün içinde yaptığınız ya da düşündüğünüz şeyler olabilir. 3. En yakın arkadaşın eşi ile seks yapmak Böyle bir düşünce aklınızın ucundan geçmese bile böyle rüyalar görebilirsiniz. Bu rüyayı manasız bulup şaşırabilirsiniz ancak eğer yolunda gitmeyen bir ilişki ya da evlilik içindeyseniz ve eşinizle bu durumu konuşmuyorsanız ilişkinize karşı yaklaşımınızı gözden geçirmenizde yarar var. Rüyada arkadaşınızın eşiyle birlikte olmanız sizin eşinizde eksik gördüğünüz yanları temsil ediyor olabilir. Eşiniz, arkadaşınızın eşinin yanında sönük kalıyordur. 4. Bir yabancı ile seks yapmak Rüyanızda tanımadığınız biriyle seks yaptığınızı gördüyseniz aslında durum göründüğü gibi olmayabilir. Yani rüyanızdaki yabancı aslında sizsiniz! Eğer normal yaşamanızda övgüyü hak eden, cesaret gerektiren ya da utanç duymadan bir şeyler yaptıysanız, bu demek oluyor ki seks yaptığınız kişi sizi temsil eden bir başkası. Eğer birlikte olduğunuz kişi ünlü biriyse bu da şu anlama gelir: Normal yaşamınızda eksikliğini hissettiğiniz bazı değerlerin varlığının bir göstergesidir. Yani bu ünlü kişi aslında sizin yaşamınızda olması gereken şeyi, bir bütünlüğü temsil ediyor.