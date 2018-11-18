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Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 10:24 | Son Güncelleme

AK Partili eski Bakan Ertuğrul Günay, Anadolu Kültür çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyona sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

Anadolu Kültür çalışanları önceki gün gözaltına alınmış, Operasyonda gözaltına alınan profesörlerin tamamı daha sonra akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında AK Partili eski Bakan Ertuğrul Günay, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Günay, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Kültür operasyonu o kadar haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı idi ki, gözaltına alınanların hemen tümünün serbest bırakılması bile bu yarayı iyileştirmeye, sevinmeye yetmiyor. Ya da sevincimiz -ünlü meselde söylendiği gibi- yoksulun sevincinin ötesine geçemiyor" diye belirtti.

İşte o paylaşım:

gunay


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Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul Günay anadolu kültür operasyon ak parti gözaltı

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