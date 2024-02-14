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Erzincan'daki faciayla ilgili yeni gelişme! Maden ocağında çalışan işçi anlattı: 'Her gün bu faciayı bekliyorduk'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.02.2024 22:36 | Son Güncelleme:
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Erzincan'daki facia sonrası siyanür tartışmaları yaşanırken 9 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Maden ocağında 15 yıldır çalışan bir işçinin söyledikleri dikkat çekti. Adının verilmesini istemeyen işçi "Her gün bu faciayı bekliyorduk" dedi.

Erzincan'daki faciayla ilgili yeni gelişme! Maden ocağında çalışan işçi anlattı: 'Her gün bu faciayı bekliyorduk'

Erzincan'da maden ocağında toprak kayması meydana geldi. 9 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürerken olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

AA-20240214-33703732-33703728-ERZINCANDA_TOPRAK_KAYMASININ_YASANDIGI_MADEN_OCAGI_BOLGESI_HAVADAN_GORUNTULENDI

"HER GÜN BU FACİAYI BEKLİYORDUK"

Maden ocağındaki toprak kayması sonrası siyanür tartışması devam ederken işletmede çalışan 15 yıllık bir çalışanIN ifadeleri dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre adının verilmesini istemeyen çalışan "Kat dediğimiz bir sitem var. 23. Kattan sonrasında yığılma yapmak çok riskli. Kayan yer 33. kat. Şimdi bu ihmal değil de nedir?" dedi. Açıklamasının devamında işçi "Her gün bu faciayı bekliyorduk" dedi.

AA-20240214-33703732-33703727-ERZINCANDA_TOPRAK_KAYMASININ_YASANDIGI_MADEN_OCAGI_BOLGESI_HAVADAN_GORUNTULENDI

İşte işçinin o açıklaması:

"Bu kayan yerde temek bir mühendislik hatası var. 2018'e kadar normal ilerlerken 2018'den sonra bir daha malzeme yığıldı. Milyonlarca tondan bahsediyoruz. Oraya yığıldı, yığıldı sonunda da patladı işte. Kat dediğimiz bir sitem var. 23. Kattan sonrasında yığılma yapmak çok riskli. Kayan yer 33. kat. Şimdi bu ihmal değil de nedir? Her gün bu faciayı bekliyorduk.

15 yıldır burada çalışıyorum. Çalışma koşulları hep sıkıntıydı. Baskı var, tehdit var. Kimseyi konuşturmuyorlar. Zaten buranın yıkılacağını bekliyorduk. Köylülere de sürekli olarak baskı uyguluyorlardı. Kayıp olan, öldüğünü düşündüğümüz 9 arkadaşımızdan 5'i 20 bin civarında para alıyordu. Böyle riskli işte. Aldığımız para bu yani. Öyle düşünün."

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan maden ocağı
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