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Erzincan'da kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da kaza: 6 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Erzincan- Erzurum Karayolu'nun 17'nci kilometresi Üzümlü Kavşağı'nda meydana geldi. Mahmut Günaydın yönetimindeki 34 JM 6060 plakalı kamyonet, kontrolden çıktı. Refüje çıkan araç, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Mahmut Günaydın ile birlikte yanında bulunan 5 kişi, araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 6 yaralı, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın, bayram tatilini Erzurum'da geçiren ailenin İstanbul'a dönüş yolunda meydana geldiği kaydedilirken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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Erzincan'da kaza: 6 yaralıErzincan'da kaza: 6 yaralı

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