Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tercan ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Şüpheli D.S'nin evinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alan jandarma ekipleri narkotik köpeği ile yaptıkları aramada, 2 kilo 400 gram kubar esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Jandarma ekipleri şüpheli D.S'yi gözaltına aldı.

