Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep sahur vakti ne zaman? Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep'te ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

ERZURUM, ESKİŞEHİR VE GAZİANTEP SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep'te ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

ERZURUM 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ESKİŞEHİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

GAZİANTEP 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:





