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Erzurum’da kar hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:22 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etti. Erzurum’da yaklaşık 20 santimetreye ulaşan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Erzurum’da dün geceden itibaren tipi şeklinde etkili olan yoğun kar yağışı yerini çileye bıraktı. Güne yaklaşık 20 santimetrelik karla uyanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının üzerindeki kar kütlelerini ve donmuş camlarını temizlemek için dakikalarca uğraştı.

Ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle trafik durma noktasına gelirken zincirlerini takarak yola çıkan araç sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti. Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri yollarda ve kaldırımlarda biriken kar kütlelerini temizlemek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yoğun kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonrası yaşanabilecek ulaşımdaki aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Kaynak: İHA

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/fotoğraflar // Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı/fotoğraflar // Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı
Bel kuşağında uyuşturucu çıktıBel kuşağında uyuşturucu çıktı
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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kar yağışı

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