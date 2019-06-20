HABER

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

Erzurum İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, pekte alışılmış bir durum olmayan bir projeye imza atarak sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.MHP’li İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’un mutfakta tüm maharetinin konuşturarak İspir yemek kültürünü tanıtan bir video çekti.

Erzurum İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, pekte alışılmış bir durum olmayan bir projeye imza atarak sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.
MHP’li İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’un mutfakta tüm maharetinin konuşturarak İspir yemek kültürünü tanıtan bir video çekti. Çektiği video ile bir anda sosyal medyada gündeme gelen Başkan Coşkun, özelikle Erzurumlular başta olmak üzere tüm bölge halkı tarafından destek gördü.
Başkan Coşkun “Başkanınızın elinden yöresel yemeğimiz ’Tavada İspir döneri’ başlıklı attığı videoda mutfaktaki ustalığı da gözlerden kaçmazken Ahmet Coşkun paylaştığı video ile alakalı şu açıklamayı yaptı:
“Kendi bölgemizin özel lezzetlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Fırsat buldukça da mutfağa girip yüreğimizi ve sevgimizi de katarak doğal bir şekilde, Kaçkar Dağları’nın, yaylalarının havasını, suyunu, aromasını içinde barındıran lezzetlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Afiyet olsun.”

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Astronot maaşları dudak uçuklatıyor!

Bu meslek herkesin hayalini süslüyor! İşte maaşı

Şans Topu sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1.6 milyon TL!

Tek kişiye 1.6 milyon TL!

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Günlük burç yorumları 20 Haziran Perşembe - Ay, Kova burcuna giriyor!

Ay, Kova burcuna giriyor!

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.