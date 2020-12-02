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Eşcinsellik karşıtı görüşleriyle bilinen Macar parlamenter eşcinsel seks partisinde yakalandıktan sonra istifa etti

02.12.2020 00:09 | Son Güncelleme:
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Eşcinsellik karşıtı görüşleriyle bilinen Macar parlamenter eşcinsel seks partisinde yakalandıktan sonra istifa etti

Macaristan anayasasında eşcinsel evlilikleri yasaklayan değişikliğin mimarı olan, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer, Brüksel'deki bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen yasa dışı seks partisinde basıldı.

Macaristan anayasasında eşcinsel evlilikleri yasaklayan değişikliğin mimarı olan, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer, Brüksel'deki bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen yasa dışı seks partisinde basıldı.

Polisin yaptığı aramada, çantasında uyuşturucu bulunduğu belirtilen muhafazakar siyasetçi, görevinden istifa etti.

Belçika medyasına göre, 22.00 - 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanan Brüksel'de polis, geçen Cuma akşamı, yasağa rağmen, kent merkezindeki Steenstraat'ta bir izinsiz parti düzenlendiği ihbarını aldı.

Polis merkezine yakın konumdaki bir eşcinsel barın birinci katında düzenlenen yasa dışı etkinliği sonlandırmak için binaya giren polis, eşcinsel seks partisi düzenleyen ve büyük bölümü çıplak olan 25 kişiyle karılaştı.

Eşcinsel seks partisine katılanlar arasında, son dönemde LGBT karşıtı görüşleri nedeniyle eleştirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisine mensup Avrupa parlamenteri Jozsef Szajer ile 2 üst düzey Avrupa Birliği (AB) diplomatının da bulunduğu ortaya çıktı.

Seks partisine düzenlenen baskın üzerine pencereden atlayarak, yakındaki bir kanalizasyon borusundan kaçmaya çalışan Macar politikacı, polis tarafından yakalandı.

Kaçtığı sırada elinden hafif şekilde yaralanan Szajer'in sırt çantasında, uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

Üzerinden kimlik olmadığını söyleyen Jozsef Szajer, polis tarafından gözaltına alınınca, diplomatik dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek karara itiraz etti.

AP'de çoğunluğa sahip olan muhafazakar Avrupa Halk Partisi (MEP) üyesi olan Macar politikacı, Salı günü bir açıklama yaparak, Brüksel'deki "özel partiye katıldığını" kabul etti.

Szajer, "Partideydim. Polis kimlik sordu. Yanımda kimliğim olmadığı için AP üyesi olduğumu söyledim. Polis sözlü uyarıda bulundu ve beni evime götürdü" dedi.

Brüksel Savcılığı, AP üyesi Szajer'in çantasında uyuşturucu hap da bulunduğunu bildirdi. Macar milletvekili hakkında uyuşturucu bulundurduğu ve koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Szajer, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını savundu. Olaydan sonra polise, test yapılması önerisinde bulunduğunu söyleyen Sazjer, uyuşturucu hapı kimin koyduğunu bilmediğin öne sürdü.

Eşi, ailesi ve seçmenlerinden özür dileyen Macar siyasetçi, AP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

'Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiğim için pişmanım'

Davranışının sorumsuzluk olduğunu kaydeden Szajer, "Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiğim için pişmanlık duyuyorum. Cezam neyse razıyım. Milletvekilliğinden istifa ederek, siyasi ve kişisel sonuçları üstlendim" dedi.

Avrupa Parlamentosu'ndan bir yetkili, "Herhangi bir seks partisine katılmanın yanlış bir tarafı yok ancak bu tür etkinlikler koronavirüs önlemleri kapsamında yasaktır. Milletvekili dokunulmazlığı olması, hiçkimseye yasalara aykırı davranma hakkı vermez" görüşünü dile getirdi.

Başbakan Orban'ın liderliğindeki sağcı Fidezs Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri olan 57 yaşındaki siyasetçi, Macaristan anayasasında eşcinsel evlilikleri sınırlayan ve evliliği sadece kadın ile erkek arasında tanımlayan değişikliklerin de mimarı.

Fidezs'in kurucularından olan ve Başbakan Orban'ın "sırdaşı" olarak bilinen Szajer, 16 yıldır AP üyesi olarak görev yapıyordu. Macar siyasetçi, 11 yıldır da MEP başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Szajer'in eşcinsel seks partisinde basılması, geleneksel aile değerleri için kampanya yürüten ve eşcinsellerin evlat edinmesininin yasaklanması önerisinde bulunan Fidezs Partisi için ağır bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Orban hükümeti, 2011 yılında yapılan anayasa değişikliğinden sonra sık sık eşcinsel karşıtı söylemleri öne çıkararak, aile değerlerini esas alan bir politika izliyor.

Szajer, Hükümetin muhafazakar uygulamalarında katkısı bulunduğunu ve anayasa değişikliği önerisini kendisinin yazdığını dile getiriyor.

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