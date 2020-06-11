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Esenler'de kaza sonrası ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Esenler O-3 yolunda kaza yapan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Kazanın ardından kavgaya tutuşan sürücülerin arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Yaşanan kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde O-3 karayolu Esenler mevki’inde meydana geldi.

O ANLAR BAŞKA BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

İddiaya göre, kaza yapan sürücüler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yol ortasında birbirine saldıran gruptan bazıları aldığı darbeler sonucu yere düşerek bir süre hareketsiz kaldı. Kavga iki grubun da arkadaşlarının gelmesiyle daha da büyüdü. O- 3 karayolunda dakikalarca süren kavgada grupta bulunan bazı kişiler aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Olay yerinden geçmekte olan bir sürücü tarafından yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler de ilk önce bir süre tartışan şahıslar daha sonra tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırıyor. İçlerinden bir kişi yere düşerken beş kişi ise bir şahsa vuruyor.

(İHA)

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