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Esenler’de tanburi Sadun Aksüt için saygı gecesi düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:20 | Son Güncelleme

Türk musikisinin usta sazendelerinden tanburi Sadun Aksüt için Esenler’de saygı gecesi düzenlendi.Esenler Belediyesi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle tanburi, besteci ve yazar Sadun Aksüt’e özel saygı gecesi düzenlendi.

Türk musikisinin usta sazendelerinden tanburi Sadun Aksüt için Esenler’de saygı gecesi düzenlendi.
Esenler Belediyesi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle tanburi, besteci ve yazar Sadun Aksüt’e özel saygı gecesi düzenlendi. Türk müziğine 100’den fazla beste kazandıran 87 yaşındaki tanburi Sadun Aksüt’ün hayatını anlatan bir video gösterimiyle başlayan gecede, TRT Sanatçısı Yaprak Sayar, Sadun Aksüt’ün ve Selahattin Pınar’ın eserlerinden oluşan konserle davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Aksüt’ün kişisel arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşan galeri Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nin fuaye alanında sergilendi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

“Hayatını, kendisini, müziğini burada birlikte dinleyeceğiz”
Toplumun kültürel güç ile ayakta kalacağını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bu programı Esenler Belediyesi olarak çok önemsiyoruz. Toplum askeri gücüyle ekonomik gücüyle ama en önemlisi de kültürel gücüyle hayatta kalır. Sürdürülebilir toplumun inşa edilebilir yanı da toplumu inşa edenleri geriden gelen nesille buluşturmaktır. İşte bu düşünceyle kültürden sanata aklınıza gelen bütün alanlarda bu toplumda öncülük etmiş isimleri bir taraftan vefayı göstermek bir taraftan da o toplumu öncüleriyle buluşturmak adına bu tür programlar yapıyoruz. Bugün Türk müziğinin hafızası diyebileceğimiz ve gerçekten bize yüzlerce eser bırakmış ve her birimizin bir şekilde hafızasında isminin karşılığı olarak bir üstadımızı burada bugün saygıyla anıyoruz. Hayatını kendisini müziğini burada birlikte dinleyeceğiz” diye konuştu.

“Böyle güzel bir gece için Esenler Belediyesi’ne çok teşekkür ederim”
Gençlerin tambur çalgısı ile ilgilenmesi ve her çeşidini çalması gerektiğini belirten besteci ve yazar Sadun Aksüt, “Bana bu kıymeti verdikleri için böyle güzel bir gece hazırladıkları için Esenler Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Tambur çok güzel bir sazdır. Mızraplısı da yaylısı da güzeldir her ikisini de çok güzel çalmak lazım” dedi.

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