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Esenyurt'ta acı olay! Yakınları haberi alınca yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 22:40 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine polise haber verdikleri Murat Özyapıcı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Murat Özyapıcı'nın ilaç almak suretiyle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan Özyapıcı'nın ölümü sonrası yakınlarının yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine polise haber verdikleri Murat Özyapıcı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Özyapıcı'nın ilaç içmek suretiyle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

HABER ALAMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Evinde yalnız kalan Murat Özyapıcı'nın akrabaları kendisinden uzun süre haber alamayınca polise haber verdi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRİLDİ

Polis ekipleri belirtilen adrese geldiklerinde kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi ve Özyapıcı'yı yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Özyapıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yapılan ilk incelemede Murat Özyapıcı'nın ilaç almak suretiyle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI YIKILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan Özyapıcı'nın ölümü sonrası yakınlarının yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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