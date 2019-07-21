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Esenyurt'ta kapkaç kamerada: sokakta yürüyen kadının telefonunu böyle çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.  Olay, geçen Pazar günü, Güzelyurt Mahallesi, 2116 sokakta meydana geldi.

Esenyurt'ta kapkaç kamerada: sokakta yürüyen kadının telefonunu böyle çaldı

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen Pazar günü, Güzelyurt Mahallesi, 2116 sokakta meydana geldi. 16 yaşındaki U.K, sokakta yürüyen Yüksel E.'yi takip etmeye başladı. Etrafı kollayan U.K, boş bir anda Yüksel E. adlı kadının elinde tuttuğu telefonu kaparak kaçtı. Telefonunu çalan kişinin arkasından koşan kadın, hırsızı yakalayamadı. Kapkaç anı sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının ihbarı üzerine sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kapkaççının kimliğini tespit etti. Yapılan çalışma sonrası yakalanan U.K, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.
(FOTOĞRAF)

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