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Esenyurt'ta Suriyeli sahte altın ve dolar şebekesine operasyon: 10 gözaltı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki Suriye uyruklu 2 kişi sahte altın ve dolar işi yaptıklarını itiraf etti.

Esenyurt'ta Suriyeli sahte altın ve dolar şebekesine operasyon: 10 gözaltı 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki Suriye uyruklu 2 kişi sahte altın ve dolar işi yaptıklarını itiraf etti. Bunun üzerine 3 adrese baskın düzenleyen ekipler 9 kişiyi daha gözaltına alırken sahte altınlar ile 156 bin sahte Amerikan doları ele geçirdi. Esenyurt Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde polis ekipleri 31 Temmuz'da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde arama yaptıkları sırada otomobilde bulunan Suriye uyruklu Hamid H. (26) ve Muhammed S. (25) sahte altın ve sahte dolar işi yaptıklarını itiraf etti.

3 ADRESE BASKIN YAPILDI
Ekipler şüphelilerin sahte altın ve sahte dolarları sakladıkları Yeşilkent ve Gökevler Mahalleleri'nde lüks sitelerde bulunan 3 adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda yine Suriye uyruklu 9 kişi daha gözaltına alındı.
Ekipler, gözaltına alınan Kusay C.'nin üst aramasında 480 tane sahte altın ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 bin 225 sahte altın, 156 bin sahte Amerikan Doları, hassas terazi ve sahte paraların üzerindeki gerekli düzeltmelerin yapımında kullanılan sıvılar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevkedildi. Şüpheliler savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldılar.

(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta Suriyeli sahte altın ve dolar şebekesine operasyon: 10 gözaltı

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