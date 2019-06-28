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"Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 20:39 | Son Güncelleme

Antalya'da, Anadolu'ya ait olan ancak bir şekilde yurt dışına çıkarılan eserlere dikkati çekmek amacıyla "Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir" projesi hayata geçirildi - Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Yurt dışına çıkartılmış birçok eser Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük gayretleriyle kente geri getirildi. Hedefimizde 8 eseri daha ülkemize getirmek var"

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) öncülüğünde "Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir" projesi başlatıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki proje için Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde gerçekleştirilen törende, tarihi eserleri korumanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

"Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetimizden miras kalan bütün eserlere öncelikle sahip çıkmak, onları korumak ve gelecek nesillere bırakmak zorundayız." diyen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bu eserlerimiz bir şekilde yurt dışına çıkartılmış. Başka ifadeler kullanmak istemiyoruz. Aslında hukukta bunu ifade eden başka kelimeler var ama dostlarımızı da üzmek istemiyoruz. Bu topraklardan izinsiz çıkartılmış eserleri geri istiyoruz. Bu bizim hakkımız. UNESCO ve Cenevre kurallarına göre bunu istemek, ülke olarak bu topraklarda yaşayan mirasçılar olarak bizim hakkımız."

Karaloğlu, bu durumdaki eserlerin bulundukları ülkelerde sergilenmelerinin uluslararası hukuka da aykırı olduğuna işaret etti.

Antalya'dan yurt dışına çıkartılmış birçok eserin Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük gayretleriyle kente geri getirildiğini belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimizde 8 eseri daha ülkemize getirmek var. Bu 8 eseri mutlaka doğdukları bu topraklara getirmemiz lazım. Eserler de insanlar gibidir onlar da kendi memleketlerini, öz vatanlarını özlerler. 1996 yılında Brooklyn Lahdi ve 1998 yılında Elmalı Hazineleri ABD'den getirilmiştir. Yine Herakles Heykeli'nin üst kısmı Cumhurbaşkanımızın Başbakanlık yaptığı dönemde özel uçağıyla Amerika'dan ülkemize getirilmişti. En son olarak da 2017 yılında büyük çabalarla İsviçre'den Herakles Lahdi'ni getirdik. Bu eserlerimizin hepsi Antalya Müzesi'nde sergilenmekte."

Vali Karaloğlu, projeye yurt içi ve yurt dışından destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

Tören sonunda yurt dışına götürülen "Nereidler Anıtı"nın replikasının açılışı yapıldı.

Proje kapsamında yurt dışındaki çeşitli müzelerde bulunan eserlerin fotoğrafları hava limanında sergilenecek.

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