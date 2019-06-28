Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) öncülüğünde "Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir" projesi başlatıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki proje için Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde gerçekleştirilen törende, tarihi eserleri korumanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

"Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetimizden miras kalan bütün eserlere öncelikle sahip çıkmak, onları korumak ve gelecek nesillere bırakmak zorundayız." diyen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bu eserlerimiz bir şekilde yurt dışına çıkartılmış. Başka ifadeler kullanmak istemiyoruz. Aslında hukukta bunu ifade eden başka kelimeler var ama dostlarımızı da üzmek istemiyoruz. Bu topraklardan izinsiz çıkartılmış eserleri geri istiyoruz. Bu bizim hakkımız. UNESCO ve Cenevre kurallarına göre bunu istemek, ülke olarak bu topraklarda yaşayan mirasçılar olarak bizim hakkımız."

Karaloğlu, bu durumdaki eserlerin bulundukları ülkelerde sergilenmelerinin uluslararası hukuka da aykırı olduğuna işaret etti.