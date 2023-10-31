Eşi aldatma görüntülerini ifşa etmişti! Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı sessizliğini bozdu! 'Hakim boşama kararı verdi'

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, 'ihanet' haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşan Esin Çepni, gözyaşlarına boğuldu. İki yıllık eşinin ihanetiyle sarsıldığını dile get,ren Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum.''

"ULU ORTA YAPILAN İHANETİN..."

"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."

Bugün 2. Sayfa programına konuk olarak yaşadıklarını anlatan Çepni, gözyaşlarına hakim olamadı. İhanet görüntülerini nasıl izlediğinden bahseden Çepni, sözlerine şöyle devam etti: "Aramızda son 1 aydır kopukluklar vardı o yüzden ayrılık kararı aldık. 'Filminin galası var' diyerek Trabzon'a gitti. Daha uçağa binmeden galanın iptal olduğunu biliyormuş ama ona rağmen bana gittikten sonra söyledi. Akşam da boşanma kararı aldığımızı ailesine söylemeye gidiyor. Daha sonra da böyle olaylar oluyor. Bana gelen mailleri kontrol ederken 2 tane kadının attığını gördüm ve açtığımda görüntüyü gördüm. Kendisini aradım."

Yaptığı açıklamada ise Bilal Hancı'nın, dans ettiği kızı tanımadığını, ilk defa gördüğünü ve ne öncesi ne sonrasının olmadığını söylediğini anlattı.

BİLAL HANCI'DAN İLK AÇIKLAMA

Esin Çepni'nin bu sözlerinin ardından, Bilal Hancı'dan ilk açıklama geldi. 2.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı yayınlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

''Merhabalar, yaşanılan olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim boşanma kararı verdi. Ancak usulen karar henüz kesinleşmemişti. Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir eğlence mekanında alkolün etkisiyle yapıldı. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını, asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Böyle çirkin bir olayla karşınıza çıkmak istemezdim.

Ancak boşanma sebebimiz hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi, evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı. Ayrılık kararımı Esin'e bildirdim, Esin de kararıma saygı duydu ve anlaşmalı olarak hakim karşısına çıktık. Bugün geldiğim noktada öncelikle Esin'den, Esin'in ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem ve çevremdeki arkadaşlarımdan ve siz değerli Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan ötürü çok üzgün ve pişmanım. Kamuoyuna duyurumdur. Saygılarımla''





