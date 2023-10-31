MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eşi aldatma görüntülerini ifşa etmişti! Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı sessizliğini bozdu! 'Hakim boşama kararı verdi'

Eşi aldatma görüntülerini ifşa etmişti! Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı sessizliğini bozdu! 'Hakim boşama kararı verdi'

31.10.2023 13:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayın yapan Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, bir gece kulübünde genç kadınla dudak dudağa görüntülendi. Hancı'nın sosyal medya fenomeni eşi Esin Çepni o görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlarak Bilal Hancı'yı ifşa etti. Bugün canlı yayına çıkan Esin Çepni'nin ardından Bilal Hancı sessizliğini bozdu.

Eşi aldatma görüntülerini ifşa etmişti! Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı sessizliğini bozdu! 'Hakim boşama kararı verdi'

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, 'ihanet' haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşan Esin Çepni, gözyaşlarına boğuldu. İki yıllık eşinin ihanetiyle sarsıldığını dile get,ren Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum.''

aldatma

"ULU ORTA YAPILAN İHANETİN..."

"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."

esin çepni

Bugün 2. Sayfa programına konuk olarak yaşadıklarını anlatan Çepni, gözyaşlarına hakim olamadı. İhanet görüntülerini nasıl izlediğinden bahseden Çepni, sözlerine şöyle devam etti: "Aramızda son 1 aydır kopukluklar vardı o yüzden ayrılık kararı aldık. 'Filminin galası var' diyerek Trabzon'a gitti. Daha uçağa binmeden galanın iptal olduğunu biliyormuş ama ona rağmen bana gittikten sonra söyledi. Akşam da boşanma kararı aldığımızı ailesine söylemeye gidiyor. Daha sonra da böyle olaylar oluyor. Bana gelen mailleri kontrol ederken 2 tane kadının attığını gördüm ve açtığımda görüntüyü gördüm. Kendisini aradım."

Yaptığı açıklamada ise Bilal Hancı'nın, dans ettiği kızı tanımadığını, ilk defa gördüğünü ve ne öncesi ne sonrasının olmadığını söylediğini anlattı.

bilal hancı 1

BİLAL HANCI'DAN İLK AÇIKLAMA

Esin Çepni'nin bu sözlerinin ardından, Bilal Hancı'dan ilk açıklama geldi. 2.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı yayınlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

''Merhabalar, yaşanılan olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim boşanma kararı verdi. Ancak usulen karar henüz kesinleşmemişti. Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir eğlence mekanında alkolün etkisiyle yapıldı. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını, asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Böyle çirkin bir olayla karşınıza çıkmak istemezdim.

Ancak boşanma sebebimiz hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi, evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı. Ayrılık kararımı Esin'e bildirdim, Esin de kararıma saygı duydu ve anlaşmalı olarak hakim karşısına çıktık. Bugün geldiğim noktada öncelikle Esin'den, Esin'in ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem ve çevremdeki arkadaşlarımdan ve siz değerli Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan ötürü çok üzgün ve pişmanım. Kamuoyuna duyurumdur. Saygılarımla''

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Değişimiyle gündem oldu! Son pozlarına yorum yağdı Değişimiyle gündem oldu! Son pozlarına yorum yağdı
Konuğunun dekoltesini görünce dayanamadı! 'Türkan Şoray mısın?'Konuğunun dekoltesini görünce dayanamadı! 'Türkan Şoray mısın?'
40 yaş küçük genç aşkıyla ayrıldı! Bakın ne dedi40 yaş küçük genç aşkıyla ayrıldı! Bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
Bilal Hancı Kafalar sosyal medya magazin

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.