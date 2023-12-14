Esin Çepni ile aşk yaşıyor! Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'in eski sevgilisi Kısmetse Olur'un yıldızı çıktı

Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde eşi Bilal Hancı'nın ihanetine uğradığını açıklamış ve gözyaşları içinde ihanet görüntülerini ifşalamıştı. Geçtiğimiz aylarda Bilal Hancı ile boşanan Esin Çepni yeni bir aşka yelken açtı.

Sosyal medya üzerinden sevgilisiyle romantik anlarını paylaşan Çepni'nin yeni aşkının Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen olduğu ortaya çıktı.

Yakışıklılığı ve karizmasıyla dikkat çeken Görgen'in ise yaz aylarında Kısmetse Olur'un yıldızı ile aşk yaşadığı konuşulmuştu.

Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen yaz aylarında Alaçatı'da, Kısmetse Olur'un favori isimlerden ve TikTok fenomeni olan Buse Korkmaz ile görüntülenmişti.

Buse Korkmaz, TikTok platformunda paylaştığı eğlenceli içerikler ile tanınıyor. Kısa süre içerisinde sosyal medya hesaplarında takipçi sayısını arttıran fenomen geniş bir kitleye sahip.

13 Ocak 2002 yılında doğan Zeynep Buse Korkmaz, 21 yaşındadır. Aslen Erzurumludur.





