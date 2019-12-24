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Eşinin iş arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmeleri haksız tahrik sayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 11:32 | Son Güncelleme

Konya'da eşi Saliha Gizem Tatlısert (27) ile eşinin iş arkadaşı Abdülkerim Ü.'yü (35), tabancayla vurarak yaralayan Zafer Tatlısert'e (29) verilen 25 yıl 11 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, Saliha Gizem Tatlısert'in, Abdülkerim Ü. ile yaptığı telefon görüşmelerinin haksız tahrik indirim sayıldığı bildirildi.

Olay, 14 Eylül 2017 günü Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki bir fabrikada meydana geldi. Zafer Tatlısert, olay tarihinden 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert'in muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle geldi. Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtan Tatlısert, eşinin odasına girdi.

EŞİNE 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkartıp, Saliha Gizem Tatlısert'e peş peşe ateş etti. 4 kurşun isabet eden Tatlısert, ağır yaralandı. Aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ü. de hafif yaralandı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tatlısert, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralı Adülkerim Ü. de tedavisinin ardından taburcu oldu.

'ALDATTI' İDDİASI!

Olaydan sonra yakalanan Zafer Tatlısert, eşini çok sevdiği için kıskandığını ve eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Zafer Tatlısert, tutuklandı.

25 YIL 11 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4 Aralık günü yapılan karar duruşmasında Zafer Tatlısert'e, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza, 18 yıla indirildi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Heyet, sanığın, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek, cezayı 13 yıl 6 aya düşürdü.
Abdülkerim Ü.'ye yönelik 'kasten öldürme' suçundan da müebbet hapis cezası verildi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 11 yıla düşürülen ceza, haksız tahrik indirimiyle 8 yıl 3 aya çevrildi.

Tatlısert'e, daha önce de eşi, kayınpederi ve kayınbiraderine yönelik gerçekleştirdiği 'kasten yaralama' suçlarından ise 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Böylelikle Tatlısert, toplam 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İŞ ARKADAŞI İLE YAPTIĞI TELEFON KONUŞMALARI HAKSIZ TAHRİK SAYILDI

Mahkeme heyeti, cezayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, Zafer Tatlısert'e yapılan haksız tahrik indiriminin nedeni olarak Saliha Gizem Tatlısert ile iş arkadaşı Abdülkerdim Ü. arasında yapılan telefon görüşmeleri gösterildi.

Kararda, ''Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünün Türk Medeni Kanunu'nun 185'inci maddesinde düzenlendiği, yerleşik Yargıtay uygulamalarında boşanma kararı kesinleşinceye kadar devam ettiği ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışın haksız tahrik kabul edildiği, ikili arasında telefon görüşmelerinin sanığın eşinin kendisini aldattığını düşündürecek yoğunlukta olduğu, bu nedenle aldatıldığını düşünen sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kanaatine varılmakta, sanık hakkında Saliha Gizem Tatlısert ve Abdülkerim Ü.'ya yönelik 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dolayı verilen cezadan indirim yapılmıştır" denildi.

Abdülkerim Ü., bu iddialarla ilgili olarak Saliha Gizem Tatlısert ile aralarında geçen telefon konuşmalarının genellikle işle alakalı olduğunu, Tatlısert'in sınavlara hazırlandığını, zaman zaman kendisini arayarak sorular sorduğunu, aralarında duygusal bir arkadaşlık olmadığını öne sürmüştü.

(DHA)

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Konya mahkeme Saliha Gizem Tatlısert zafer tatlısert

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Aldatmaya da ağır cezalar gelmeli hapis vs. İnsanlar kendi adaletlerini sağlamaya çalışıyor böyle.
bu Konyaya ne oluyor hertürlü sapıklıklar burdan çıkamaya başladı hani MEVLANA ŞEHRİYDİ . yobazlar şehri oldu her tüelü pislik burda az kaldı adanayı sollaraınız
ulan varya bu amada haksız yere 25 yıl verilmiş lan yeminle böyle iş arkadaşlarına böylede eşe şarjörün hepsini kafalarına boşaltacaksın allah kimseye böyle bi karı nasip etmessin
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