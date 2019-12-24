Eşinin iş arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmeleri haksız tahrik sayıldı

Olaydan sonra yakalanan Zafer Tatlısert, eşini çok sevdiği için kıskandığını ve eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Zafer Tatlısert, tutuklandı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tatlısert, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralı Adülkerim Ü. de tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkartıp, Saliha Gizem Tatlısert'e peş peşe ateş etti. 4 kurşun isabet eden Tatlısert, ağır yaralandı. Aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ü. de hafif yaralandı.

Olay, 14 Eylül 2017 günü Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki bir fabrikada meydana geldi. Zafer Tatlısert, olay tarihinden 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert'in muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle geldi. Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtan Tatlısert, eşinin odasına girdi.

Mahkeme heyeti, cezayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, Zafer Tatlısert'e yapılan haksız tahrik indiriminin nedeni olarak Saliha Gizem Tatlısert ile iş arkadaşı Abdülkerdim Ü. arasında yapılan telefon görüşmeleri gösterildi.

Tatlısert'e, daha önce de eşi, kayınpederi ve kayınbiraderine yönelik gerçekleştirdiği 'kasten yaralama' suçlarından ise 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Kararda, ''Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünün Türk Medeni Kanunu'nun 185'inci maddesinde düzenlendiği, yerleşik Yargıtay uygulamalarında boşanma kararı kesinleşinceye kadar devam ettiği ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışın haksız tahrik kabul edildiği, ikili arasında telefon görüşmelerinin sanığın eşinin kendisini aldattığını düşündürecek yoğunlukta olduğu, bu nedenle aldatıldığını düşünen sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kanaatine varılmakta, sanık hakkında Saliha Gizem Tatlısert ve Abdülkerim Ü.'ya yönelik 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dolayı verilen cezadan indirim yapılmıştır" denildi.

Abdülkerim Ü., bu iddialarla ilgili olarak Saliha Gizem Tatlısert ile aralarında geçen telefon konuşmalarının genellikle işle alakalı olduğunu, Tatlısert'in sınavlara hazırlandığını, zaman zaman kendisini arayarak sorular sorduğunu, aralarında duygusal bir arkadaşlık olmadığını öne sürmüştü.

(DHA)

