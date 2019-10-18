Eşin telefonunu kurcalamak sadece kıskançlıktan değil!

Bakın bu davranış tutumu uzmanlara göre ne anlama geliyor? EŞİNİZİN ÖZGÜVENİNİN DÜŞÜK OLMASI Çoğu durumda, bir kişi eşinin kısa mesajlarını, e-postalarını, DM'lerini vb. kontrol ediyorsa bu kendilerine duydukları güvenle ilişkili olabilir. İstikrarlı ve uzun süreli bir ilişkide olsa bile, bu insanlar eşlerinin daha iyisini hak ettiğine ve dolayısıyla başkalarına kolayca çekilebileceğine inanıyor. EŞİNİZ İLİŞKİDEN MEMNUN DEĞİL Sağlıklı bir ilişkide, her iki ortak da koşulsuz olarak birbirlerine güvenir ve birbirlerinin mahremiyet, kişisel alan ve birlikte geçirdikleri zamanı geçen bir ömre sahip olma haklarına saygı gösterir. Ancak bunlardan biri meraklı kalmak için güçlü bir dürtü duyuyorsa, bu ilişkiyi ciddi bir şekilde sorgulamanın nedeni olabilir. elki de ortağınız doğru yöne doğru yöneldiğinizden emin değildir. Belki de sizinle birlikte olmak isteyip istemediklerine henüz karar vermediler. Her iki durumda da, gözetleme, sizin ve eşinizin tamamen farklı değerlere sahip olduğuna işaret edebilir ve en kısa zamanda onlar hakkında konuşmalısınız.

EŞİNİZ SİZİ ALDATMAYI DÜŞÜNÜYOR OLABİLİR Kişisel yaşamınıza yönelik sağlıksız bir merak, eşinizin derin düşüncelerinin bir yansıması olabileceği için aslında sizin için bir uyarı işareti olabilir. Başka bir deyişle, eğer bir kişi uygunsuz bir şeyin olacağından veya halihazırda gerçekleşmekte olduğundan şüpheleniyorsa, bu uygunsuz eylemleri (aldatma) gerçekten yapan kişi olabilir. EŞİNİZİN GÜVEN SORUNLARI VAR Güven, sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Ancak eşiniz herhangi bir nedenden dolayı ona yalan söylediğinizi düşünüyorsa, büyük olasılıkla geçmişte yalan söylemiş veya aldatılmışlardır. Böyle kötü bir deneyimden sonra, kişi genellikle aşırı duyarlı hale gelir ve sizin söylediğiniz herhangi bir masum jest veya söz, zihninde alarmı artırabilir. Ona bunun kendi meseleleriyle bağlantılı olduğunu açıklamalısınız. EŞİNİZ SAĞLIKLI SINIRLAR KOYAMIYOR Her ilişkide, sınırlar olmalı ve onları ihlal etmek doğru bir davranış değil. Eşiniz bunu anlamalıdır. Bu nedenle, kişisel alanınıza saygı duyduğunuzu açıkça belirtirseniz ve kimsenin istila etmesine izin vermezseniz, eşiniz, gizlilik ihtiyacınızı kabul etmelidir. Telefonunuzu sürekli kontrol ederek bu sınırları sürdürememek, gelecekte bu kişiden rahatsızlık duyacağınızın ilk işareti olabilir. Kural olarak, eğer birisi sizin için gerçekten önemli olan basit şeylere dikkat etmezse, sizin belirlediğiniz duygusal, fiziksel veya diğer sınırları ihlal etme olasılığı daha yüksektir.