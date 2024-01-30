Eşine doğum günü sürprizi yapmak isterken işler bir anda karıştı! Haberi olmadan evlilik teklifi etti... "Yanlış oldu ya"

Boğaz'da eşine romantik bir doğum günü hediyesi vermek isteyen bir adamın sürprizi organizasyon şirketinin durumu yanlış anlaması üzerine tepetaklak oldu. Doğum günü sürprizini evlilik teklifi olarak anlayan organizasyon firması çifti şaşkına çevirdi.

"BİZ EVLİYİZ ZATEN"

Boğaz köprüsünün üzerine ışıklarla aşkını haykırmak isteyen adam bir adam bir anda "Benimle evlenir misin?" yazısının görünmesi üzerine bir sürede donup kaldı. Organizasyon şirketinden bir kişinin "Evlilik teklifi geldi" sözlerine üzerine çift kahkaha atmaya başladı.

Doğum günü sürprizinin ters gitmesi üzerine adam, "Yanlış oldu, bizim evlilik değil doğum günü. Biz evliyiz zaten" dedi.







