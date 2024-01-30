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    4. Eşine doğum günü sürprizi yapmak isterken işler bir anda karıştı! Haberi olmadan evlilik teklifi etti... "Yanlış oldu ya"

    Eşine doğum günü sürprizi yapmak isterken işler bir anda karıştı! Haberi olmadan evlilik teklifi etti... "Yanlış oldu ya"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.01.2024 08:53 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Bir adam eşine doğum günü sürprizi yapmak isterken organizasyon şirketinin azizliğine uğradı. Şirket doğum günü sürprizini evlilik teklifi zannetti. Eşinin ellerini tutarak romantizm yapan adam ise köprüde yazan yazı karşısında şoke oldu.

    Boğaz'da eşine romantik bir doğum günü hediyesi vermek isteyen bir adamın sürprizi organizasyon şirketinin durumu yanlış anlaması üzerine tepetaklak oldu. Doğum günü sürprizini evlilik teklifi olarak anlayan organizasyon firması çifti şaşkına çevirdi.

    "BİZ EVLİYİZ ZATEN"

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    Boğaz köprüsünün üzerine ışıklarla aşkını haykırmak isteyen adam bir adam bir anda "Benimle evlenir misin?" yazısının görünmesi üzerine bir sürede donup kaldı. Organizasyon şirketinden bir kişinin "Evlilik teklifi geldi" sözlerine üzerine çift kahkaha atmaya başladı.

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    Doğum günü sürprizinin ters gitmesi üzerine adam, "Yanlış oldu, bizim evlilik değil doğum günü. Biz evliyiz zaten" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya doğum günü evlilik teklifi
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