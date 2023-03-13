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Eşini öldürüp intihar etti, kızının feryatları yürek yaktı! 'Her yerine sıktı ağabey, çok kan geldi'

13.03.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Hıdır T. (50), eşi ve 2 çocuğunun annesi Arzu T.'yi (47) kızı B.T.'nin (15) gözü önünde silahıyla vurarak katletti. Olay sonrası kızını evden çıkarıp kapıyı kilitleyen Hıdır T., daha sonra aynı silahla intihar etti. Olaya şahit olan B.T, cinayeti önlemeye çalışırken dehşeti yaşadı. B.T., "Babam beni ittirdi. Annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Çok kan geldi" diyerek vahşeti gözyaşlarıyla anlattı. İşte olayın detayları...

Eşini öldürüp intihar etti, kızının feryatları yürek yaktı! 'Her yerine sıktı ağabey, çok kan geldi'

Dehşete düşüren olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; servis şoförü olan Hıdır Tutal (50), kızı B.T. (15) evdeyken 2 çocuğunun annesi olan eşi Arzu Tutal ile (47) tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından silah çıkaran gözü dönmüş babayı araya giren kızı da durduramadı. Kızını ittirip ilk eşinin koluna ateş eden acımasız baba, ağlayan çocuğuna rağmen durmayarak karısını başından ve göğsünden de vurdu. Dehşet anlarına tanık olup sinir krizi geçiren çocuğunu dışarı çıkaran baba, sonrasında kapıyı kilitledi.

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POLİS GELDİĞİNDE KENDİ KAFASINA SIKTI

B.T.’nin dışarı çıkıp bağırması ve silah seslerinin duyulmasıyla birlikte komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polislerin geldiğini fark eden baba, aynı silahı kafasına doğrultarak ateşleyip kanlar içinde yere yığıldı. Kapının açılmaması üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte içeri giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı.

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Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, nabzı olan babayı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"HER YERİNE SIKTI AĞABEY, ÇOK KAN GELDİ"

Dehşet anlarına tanık olup sinir krizi geçiren çiftin çocuğu B.T., dışarıda söylediği sözlerle duyanların içini ürpertti. O anları gözyaşları içinde anlatan B.T.’nin feryatları yürekleri dağladı. Kız çocuğu o anları, "Babam beni geri itti. Ardından annemin koluna ateş etti ve birden afalladım. Babam yine ittirdi beni; annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Ağabey çok kan geldi, ne olur anneme bir şey olmasın" diyerek gözyaşlarıyla anlattı.

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Olay yerine gelen yakınlarına sımsıkı sarılıp hayatının en kötü gününü yaşayan B.T., duygusal anlara neden oldu. Hayati tehlikesi bulunan katil baba, kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar

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