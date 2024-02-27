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  4. Eşini öldürüp intihar etti, son paylaşımı dikkat çekti! 'Her şeyin bir vakti var...'

Eşini öldürüp intihar etti, son paylaşımı dikkat çekti! 'Her şeyin bir vakti var...'

27.02.2024 12:59
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı. Boşanma aşamasındaki eşi Hatun Aslan'ın baba evine giden Ali Rıza Aslan, silahla önce eşini daha sonrasında ise kendini vurdu. 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, genç kadının sosyal medya üzerindeki son paylaşımları ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Eşini öldürüp intihar etti, son paylaşımı dikkat çekti! 'Her şeyin bir vakti var...'

Dehşete düşüren olay, Taşyatak Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Aslan boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Aslan’ın baba evine gitti. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında Ali Rıza Aslan, silahla önce boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Aslan’ı sonrasında ise kendisini vurdu.

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Silah sesleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

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Öte yandan, hayatını kaybeden genç kadının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, “Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Terazi var, tartı var her şeyin bir vakti var” son paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya
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