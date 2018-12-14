Eşini ve kızını öldüren adamın eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı!

Chris'i evine davet ettiğini ve cinsel ilişki yaşadıklarını söyleyen Trent, anlattıklarıyla ülkenin gündemine oturdu. İşte detaylar...

Katil babanın eşcinsel sevgilisi ortaya çıktı!

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan ve eşini ve kız çocuklarını öldürdüğü ortaya çıkan Chris Watts ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

FBI'la iş birliği yapan ve eşcinsel olduğunu söyleyen Trent Bolte, Chris Watts ile cinsel ilişki yaşadığını belirtti.

Trent, Chris ile internetten tanıştığını ve Chris'in kendisine heteroseksüel olduğunu söylediğini anlattı.

'O halde neden eşcinsel bir erkeğe mesaj atıyorsun' mesajı atan Trent'e Cris 'Heteroseksüel olup olmadığımı bilmiyorum' yanıtını verdi.

Trent, Chris'i evine davet ettiğini ve cinsel ilişki yaşadığını söyledi.

İlk buluşmadan kısa bir süre sonra Chris kızlarını Trent ile tanıştırdı.

Trent'in anlattıklarına göre ikili arasında 10 ay süren ilişki geçtiğimiz yıl yaz döneminde sona erdi.

Chris Watts geçtiğimiz aylarda eşi ve kızlarının kayıp olduğunu söyleyerek polise başvurmuş ve televizyon kanallarına çıkarak yardım istemişti.

Fakat ölü olarak bulunan eş ve çocukların katilinin Chris'in kendisi olduğu ortaya çıkmıştı.