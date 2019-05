Eşiyle tartışıp sokağa çıktı dehşet saçtı!

Gemlik ilçesinde Hürriyet Caddesi'nde eşiyle tartıştıktan sonra dün saat 23.30 sıralarında sokağa çıkan Emre K., sahur için fırından aldığı ekmeklerle evine doğru giden Müslüm Erdoğan'a saldırdı. Erdoğan’ı bıçaklayan Emre K., kaçarken, çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Erdoğan, gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen Erdoğan'ın karaciğerinin hasar gördüğü, durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİP, TEKRAR ÇIKTI

Evine gidip üzerini değiştiren Emre K., sabaha karşı yeniden dışarı çıktı. Emre K., saat 05.00 sıralarında terminal yakınında karşılaştığı Halil Karaş ile tartıştı. Tartışma sırasında Emre K., Karaş'ı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Emre Karaş, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki olayla ilgili çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran her iki olay mahallinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, her iki bıçaklama olayının şüphelisinin Emre K. olduğunu saptadı.