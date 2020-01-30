Eski Askeri Yargıtay üyesi Mehmet Şimşek'e FETÖ üyeliğinden hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay Genel Sekreteri olarak görevlendirilen ve tutuksuz yargılanan eski Askeri Yargıtay üyesi Mehmet Şimşek'e terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık eski Askeri Yargıtay üyesi Mehmet Şimşek ile avukatı katıldı.

Sanık Şimşek, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Mütalaadaki ilk dayanağın meslekten ihraç edilmesi olduğunu söyleyen Şimşek, idari mercinin yaptığı işlemin yargı makamını bağlayamayacağını ileri sürdü.

Şimşek, mütalaadaki ikinci dayanağın ise evinde bulunan 1 dolar olduğunu belirterek, bunun yurt dışı görevinden kalma bozuk bir para olduğunu ve örgütsel bir anlam taşımadığını iddia etti.

Darbeden sonra bir doların ne anlama geldiğini bilen kişilerin bunları imha ettiklerini öne süren Şimşek, suçsuz olduğunu düşündüğü için böyle bir şeye ihtiyaç duymadığını, parayı imha etmenin aklına gelmediğini söyledi.