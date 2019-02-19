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Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti (Fikret Ünlü kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 09:55 | Son Güncelleme

56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti.

Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti (Fikret Ünlü kimdir?)

Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıklamıştı.

İKİ GÜN ÖNCE TABURCU OLMUŞTU

Bir süredir tedavi gördüğü hastaneden 2 gün önce taburcu olan Ünlü, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti (Fikret Ünlü kimdir)


MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENECEK

Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM önünde tören düzenlenmesi cuma günü de memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

FİKRET ÜNLÜ KİMDİR?

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 10 Mart 1943 yılında doğan Firket Ünlü, İvriz İlköğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Ünlü, Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulu'nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1978-79 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği yapan Fikret Ünlü, 1983 yılında devlet memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. SODEP ve SHP’de Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı. 1991-95 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak çalıştı. 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi. 56. ve 57. Hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.

(DHA)


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