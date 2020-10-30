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  4. Eski Başbakan Tansu Çiller'den, vefat eden Mesut Yılmaz hakkında açıklamalar

Eski Başbakan Tansu Çiller'den, vefat eden Mesut Yılmaz hakkında açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, bugün hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için başsağlığı dilerken, vefatından duyduğu üzüntüyü anlattı. Çiller, "Üzüldüğüm nokta şudur bütün bu bölünmüşlüklerin üstüne çıkabilirdik. Bir bütünleşme sağlayabilirdik. Bu bölünmüşlük rekabete de götürebilirdi, bütünleşmeye de götürebilirdi" dedi.

NTV yayınına katılan Tansu Çiller, şunları söyledi:

"Ülkemizin milletimizin başı sağ olsun. Ülkemiz eski bir başbakanını kaybetti. O gün bir parlamenter sistem mevcuttu. İcranın başıydı. Darbelerin böldüğü bir merkez sağ parti. Adalet Partisi'nden başka partiler türetilmişti zorla. DYP ve ANAP çıkan iki partiden biriydi. Bölünmüşlük istikrarsızlığa neden oldu. Bu istikrarsızlığın zorluklarını birlikte yaşadık. Bu zorlukları milletimiz de yaşamıştır. Gerçekten üzgünüm.

Bir koalisyonla ülkeyi yönetmek son derece zordu. Ben başkanlık sisteminin tercih etmenin önemli sebeplerinden birinin o günkü tecrübelerde görüyorum.

"İYİ BİR BAŞBAKAN OLDU"

Koalisyonun kendi içinde getirdiği zorluklar rekabetler vardı. Darbelerin faturasını ödedik, milletimiz ödedi. Mesut Yılmaz iyi bir devlet adamıydı. İyi bir başbakan oldu. Bugün gerçekten üzgünüm. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyorum. Daha çok zorluklarını yaşadık koalisyonların darbelerin bölünmüşlüklerin.

Darbelerin etkisini olmadığı bir ortamda çok güzel işbirlikleri yapabilirdik. Çok güzel seyahatlerimiz oldu. İçtiğimiz kahvelerin hatırları büyüktür. Ben o hatırlarla kendisini anıyorum.

"BUNA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Üzüldüğüm nokta şudur bütün bu bölünmüşlüklerin üstüne çıkabilirdik. Bir bütünleşme sağlayabilirdik. Bu bölünmüşlük rekabete de götürebilirdi, bütünleşmeye de götürebilirdi.

Son seçimler büyük rekabetle sonuçlandı. Böyle bir ortamda bütünleşmenin özlemiyle başbakanlığı sayın Mesut Yılmaz'a bırakmıştım. Biz o bütünleşmeyi başaramadık. Buna çok üzgünüm. Eğer o bütünleşme başarılabilseydi ülkeye istikrarı çok erken getirebilirdik."

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