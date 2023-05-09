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Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş son yolculuğuna uğurlandı

09.05.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de defnedildi. 2001-2002 yıllarında Bülent Ecevit hükümetinde Türkiye Ekonomi Bakanı olarak görev alan Derviş ayrıca CHP'den milletvekilliği yapmıştı.

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş son yolculuğuna uğurlandı

Derviş'in naaşı, başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Laurel İslami Toplum Merkezi bünyesindeki camide, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Cenaze törenine, Derviş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı.

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Derviş'in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Derviş'in ailesi, vasiyete binaen basından cenaze törenini görüntülememesi ricasında bulundu.

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Kemal Derviş

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