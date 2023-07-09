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Eski eşine kabusu yaşattı! Kadının çığlıklarını duyunca...

09.07.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre Süleyman Yıldız, eski eşinin evine merdiven dayayarak gizlice girmeye çalıştı. Eski eşi durumu fark edince çığlık atıp, balkondaki saksıları Yıldız'ın üzerine attı. Yıldız'ın merdivenle eve çıkmasına yardım eden kişi ise çığlığı duyunca, Yıldız'ı engelledi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşte şaşırtan olayın detayları...

Akılalmaz olay, 7 Temmuz Cuma günü saat 13.30 sıralarında, Cebeci Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın önünde yaşandı. İddiaya göre, Süleyman Yıldız, 3 yıl önce boşandığı eşiyle konuşmak için evinin önüne gitti. Eski eşinin kapıyı açmaması üzerine çevredeki iş yerlerinden satın aldığı 3 merdiveni iple birleştiren Yıldız, eşinin 2'inci kattaki dairesine çıkmaya çalıştı. Tek başına yapamayacağını anladığında yanındaki iş yerinde çalışan bir kişiden yardım istedi.

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Merdivenle eşinin dairesine çıkan Süleyman Yıldız'ı eski eşi fark edince çığlık atıp, üstüne saksı atmaya başladı. Yardım eden kişi durumu anlayınca Yıldız'ı aşağı indirip arkadaşı ile engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Süleyman Yıldız'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yıldız ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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O ANLAR KAMERADA

Süleyman Yıldız'ın merdiveni tek başına binaya dayamaya çalıştığı ardından yardım eden kişi tarafından engellediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mahallede bulunan bir züccaciyeden merdiven istediği ve çamaşır ipi aldığı anlarda güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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"NE İŞİN VAR BURADA"

Süleyman Yıldız'ın yardım istemesi sonucu merdiveni tutan Erdem Sağlam, "Adam geldi 3 tane merdiveni birbirine bağlamış. Arabanın üstüne düşüyordu merdiven, bir türlü duvara dayayamıyordu, bizde 'Yardım edelim' dedik. Bir baktım yukarı çıkıyor, ablada yukardan bağırdı. Adamı indirdim aşağı. Adam elektrik işi yapıyor sandım. Kadın, 'Ne işin var burada' diye bağırdı" dedi.

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"MERDİVEN İSTEDİ"

Süleyman Yıldız'ın merdiven sorduğu, daha sonrada merdivenleri bağlamak için çamaşır ipi satın aldığı züccaciyenin sahibi Serdar Tokgöz, "Bizden merdiven istedi, olmadığını söyledik. Daha sonra tekrar içeri girip, çamaşır ipi alıp dışarı çıktı" dedi.

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(DHA)

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Sultangazi merdiven

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