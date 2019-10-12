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Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:59 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, 6 ay önce boşandığı, uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay'ın (52), satırlı saldırısına uğrayıp ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan (45) kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay ile Ayşe Tuba Arslan, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ayşe Tuba Arslan, eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Ayşe Tuba Arslan, dün akşam işten çıktıktan sonra minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Burada minibüsten inen Ayşe Tuba Arslan'ı takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli Özalpay'a saldırırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallelinin başından yaraladığı Özalpay, yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayşe Tuba Arslan'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Arslan'ın yanından ayrılmayan yakınları, gelecek iyi haberleri bekliyor. Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan (68) eski damadı Yalçın Özalpay'ın kendilerini pompalı tüfekle öldüreceğine dair tehditler savurduğunu söyledi.

'SATIRLA KIZIMIN KAFASINA VE YÜZÜNE VURMUŞ'

Saldırgan Yalçın Özalpay'ın kızı Ayşe Tuba Arslan'ı satırla kafasına vurarak yaraladığını hatırlatan Serdar Arslan, "Nasıl bir insafsızsa ben ona hayvan bile diyemem. Eve geldim polisler gelip kapıyı açtı. Benim içime şüphe düştü. Kızımı aradım telefona cevap vermedi. Bir daha aradım. Polis memuru 'Tıp fakültesine gelin' dedi. Akşam saat 18.00 sularıydı, beyinde ödem oluşmuş. Beyinde kanama olmuş. Tansiyonu falan düşmüş. Kanın durmasını bekliyorlar. Yüzde yüz ölüm durumu var. Çünkü satırla kafasına iki sefer vurmuş. Beyin hava alınca ödem oluşmuş. Yüzüne de satır vurmuş dudağına kadar. Elleri ve kolları paramparça. Belki 20 kere şikayet ettik. Sürekli git gel. Sürekli şikayet ettik. Söylediği kelimeleri gidip inkar ediyor. Şahidimiz olmadığı için takipsizlik kararı geliyor" dedi.

Ayşe Tuba Arslan'ın hastanedeki tedavisi sürerken, olaydan sonra gözaltına alınan saldırgan Yalçın Özaplay'ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Eskişehir satırlı saldırı Yalçın Özalpay Ayşe Tuba Arslan

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