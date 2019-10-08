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Eski futbolculardan Darülaceze'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:30 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, geliri Darülaceze'ye aktarılmak üzere bir maç organizasyonu yapmak istediklerini bildirdi

İSTANBUL (AA) - Eski futbolcular, Arnavutköy'de inşa edilecek "Sosyal Hizmet Şehri" ile Okmeydanı'nda yapılacak "Sosyal ve Kültürel Tesis" projesinin tanıtım toplantısı kapsamında, Darülaceze'yi ziyaret etti.

Darülaceze'nin Arnavutköy'de yapacağı "Sosyal Hizmet Şehri" projesi ile Okmeydanı'ndaki yerleşkenin arkasında yurt, üniversite ve ticari birimlerden oluşacak "Sosyal ve Kültürel Tesis" projesinin tanıtımı için eski futbolcular Rıdvan Dilmen, Volkan Aslan, Rüştü Reçber, Mustafa Doğan, Oğuz Çetin, İlker Yağcıoğlu, Nihat Kahveci, Hami Mandıralı'nın katılımıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, programa Darülaceze'ye bağış yapanların da katılım gösterdiğini belirterek, futbolculara ve katılımcılara teşekkür etti.

Cebeci, Darülaceze Başkanı olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, gelecekte de hizmet vermesi için modern bir Darülaceze kurulması gerektiğini söylediğini, Erdoğan'ın da Hazine arazisine "Sosyal Hizmet Şehri" kurulması emri verdiğini ve o şehrin kurulmaya başladığını söyledi.

Dünyada, yaşlılara ücretsiz hizmet sağlayan başka bir kurum olmadığını dile getiren Cebeci, Darülaceze sakinlerinden para almadıklarını ve bunun da dünyada örneği olmadığını anlattı.

Hamza Cebeci, Darülaceze'de 150 yatalak hasta olduğunu, günde birçok defa altlarının personel tarafından değiştirildiğini ve bunun parayla değil, gönül ve merhametle yapılan bir iş olduğunu söyledi.

Sadece sporcuların değil sanatçıların da siyasetçilerin de iş insanlarının da burayı ziyaret etmesi gerektiğini ifade eden Cebeci, "Sosyal Hizmet Şehri" projesine destek istedi.

- Darülaceze için özel maç

Futbolcular adına konuşan Rıdvan Dilmen ise Darülaceze'yi çok önemli bulduğunu, en son 2015 yılında buraya geldiğini anlatarak, geçen dört yılda gelmediği için üzüntüsünü dile getirdi.

Burayı kendi evleri olarak gördüklerini, Darülaceze'ye daha sık gelmek istediğini ifade eden Dilmen, Darülaceze için bir maç organizasyonu yapmak istediklerini ve gelirinin de kuruma bağışlanacağını söyledi.

Toplantı sonrasında Darülaceze sakinleri tarafından yapılmış atkılar futbolculara hediye edildi.

Futbolcuların imzaladığı milli formaların da daha sonra açık artırmayla satılarak Darülaceze'ye katkı sağlanacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Darülaceze Rıdvan Dilmen

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