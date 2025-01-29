Eski halini görenler inanamadı! Estetik operasyon öncesi ve sonrası paylaşıldı: "Ne yapmışsın kendine?"

MYNET|DIŞ HABERLER Meksikalı aktris Lyn May, kariyerine kabare dansçısı olarak başladı ve ardından Tívoli ve Las Ficheras gibi Meksika filmlerinde rol aldı. 1990'larda şöhretinin zirvesindeyken, genç görünümünü korumak için estetik ameliyat olmaya başladı. İlk kez dolgu yaptırmaya gittiğinde yüzüne kozmetik amaçlı kullanımı onaylanmamış bir madde enjekte edildi. Bu da şişlik, apse ve kalıcı şekil bozukluğuna yol açtı. Lyn, dolgu yerine yemeklik yağ, bebe yağı ve sudan oluşan bir karışımın kendisine enjekte edildiğini iddia etti.

HASARI GERİ ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR

Yıllar önce dolgular nedeniyle oluşan hasarı geri geçirmek için bir dizi estetik operasyon geçirmesine rağmen Lyn eski günlerine bir türlü dönemedi. Cerrahlardan biri enjekte edilen yağın bir kısmını çıkarmayı başardı ama bunu tam olarak başaramadıkları için ünlü ismin yüzünde kalıcı bir iz kaldı. Lyn şimdi trajik hikayesini, düzenlenmeyen kozmetik prosedürlerin tehlikeleri konusunda başkalarını uyarmak için kullanıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Lyn'in trajediden önce ve sonraki hali ve sonrasında geçirdiği estetik ameliyatlar, kısa süre önce sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Lyn'in eski güzelliğini öven yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, " Ne kadar da güzeldi, ne büyük saçmalık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne yapmışşsın kendine?" yorumunda bulundu.