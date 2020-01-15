HABER
  4. Eski Kanada Başbakanı Harper: ‘’Orta Doğu'da barış için İran'da rejim değişmeli’’

Eski Kanada Başbakanı Harper: ‘’Orta Doğu'da barış için İran'da rejim değişmeli’’

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 01:51 | Son Güncelleme

Eski Kanada Başbakanı Harper: ‘’Orta Doğu'da barış için İran'da rejim değişmeli’’

TORONTO (AA) – Eski Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, Orta Doğu’daki sorunların barışla çözülmesinin, İran’daki rejimin değişmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Yeni Delhi'deki küresel zorluklarla ilgili uluslararası bir konferansta konuşan Harper, İran'ın kasıtlı olarak sivil bir uçağı düşüreceğine inanmadığını ancak bunun olabileceğini bildiği halde, normal sivil hava trafiğine izin verdiğini kaydetti. Harper, "Bu size rejimin doğası ve öncelikleri hakkında bir şeyler söylüyor." dedi.

Stephen Joseph Harper, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'da barışı göreceksek İran'da bir değişiklik görmemiz gerek. Bölgede giderek artan sayıda devlet görüyorum. Sünni Arap monarşilerinde, giderek daha fazla birlikte çalışma, ortak bir gelecek ve ortak çıkarlar için birliktelikler var. Ancak sadece tek bir devlet, dini fanatizme, Yahudi karşıtlığına ve bölgesel emperyalizme dayanıyor. Ukrayna uçağının düşürülmesinin ardından İran'daki protestoların ülkeyi daha iyi bir yörüngeye oturtabileceğini umuyorum. Bence bu Orta Doğu'daki sorunların çözümü için temel oluşturabilir. Bunları kesinlikle öyle bir gecede bulup söylemiyorum, ancak İran’ın doğasında bir değişiklik olmadan Orta Doğu'nun kargaşadan kurtulamayacağını düşünüyorum. Orta Doğu'da barışın sağlanması için İran'da rejim değişmeli.’’

Muhafazakar Parti Lideri olarak 2006-2015 yılları arasında Kanada’nın 22. başbakanı olarak görev yapan Stephen Joseph Harper, Justin Trudeau’nun liderliğindeki Liberal Parti’nin 2015 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesinin ardından parti liderliğinden istifa edip siyasetten ayrılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Küçükçekmece’de gürültü yapan gruba müdahale eden polis babasına darp:2 yaralıKüçükçekmece’de gürültü yapan gruba müdahale eden polis babasına darp:2 yaralı
Başına dayadığı tabancayla intihara kalkıştığı anlar kameradaBaşına dayadığı tabancayla intihara kalkıştığı anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düşürülen Ukrayna uçağı eski Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper Kanada

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

İran üç ülkeyi hedef aldı: Sert ve kararlı bir yanıt verilecek

İran üç ülkeyi hedef aldı: Sert ve kararlı bir yanıt verilecek

Samsun'da korkunç cinayet! 12 gözaltı

Samsun'da korkunç cinayet! 12 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de darp edilen doktor saldırganın eşine yüzü yaralı halde doğum yaptırdı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Trump'a yönelik azil soruşturmasının Ukrayna'daki kilit noktasıydı! Rus istihbaratı siber saldırı düzenlemiş

Azil soruşturmasının kilit noktasıydı! Rusya detayı ortaya çıktı

Malatya'da hareketli anlar! Ailesiyle tartıştı balkona çıkıp tehditler savurunca polis alarma geçti

Polisi alarma geçirdi! Malatya'da hareketli anlar

İstinaf mahkemesinden eski Korgeneral Metin İyidil'e tahliye kararı!

Darbe davasında 3 yıldızlı generale beraat!

Meraklı gözlerle izlediler! Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun yandaş ve muhalif sözlerine sert cevap!

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanlığı'ndan sert cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.