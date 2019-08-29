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Eski Mahkum Ünlü Manken Jeremy Meeks İstanbul'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 20:37 | Son Güncelleme

ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'seksi mahkum' olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks,  İstanbul'a geldi.

Eski Mahkum Ünlü Manken Jeremy Meeks İstanbul'a geldi

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'seksi mahkum' olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, İstanbul'a geldi. Ünlü mankenin, Türk arkadaşı Burak Karakurt ile giyim sektöründe faaliyet gösterecek yeni bir markada iş ortaklığı yapacağı ve aynı zamanda markanın yüzü olacağı öğrenildi.
THY'nin tarifeli seferiyle Los Angeles'ten 18.30 sıralarında gelen Jeremy Meeks'i İstanbul Havalimanı'nda arkadaşı ve ortağı Burak Karakurt karşıladı. Ünlü model, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Meeks, Karakurt ile birlikte havalimanından konaklayacakları otele gitmek üzere ayrıldı.

TÜRKİYE'YE 15 MİLYON AVRO YATIRIM
Yakışıklı modelin, ortağı ile birlikte giyim sektöründe hizmet verecek yeni bir marka için iki gün boyunca İstanbul'da gerçekleşecek çekimlerinde yer alacağı öğrenildi. Ayrıca yatırımın da 15 milyon avro bütçeye sahip olduğu bildirildi.

SABIKA FOTOĞRAFIYLA ÜNLENDİ
2015 yılında ABD'de yasa dışı silah bulundurmaktan dolayı 27 ay hapis cezasına çarptırılan Jeremy Meeks'in sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesiyle "seksi mahkum" olarak üne kavuşmuştu.
(FOTOĞRAF)

Eski Mahkum Ünlü Manken Jeremy Meeks İstanbul'a geldiEski Mahkum Ünlü Manken Jeremy Meeks İstanbul'a geldiEski Mahkum Ünlü Manken Jeremy Meeks İstanbul'a geldi

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