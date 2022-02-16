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  4. Eski manken Firdevs Alkan'ın sır ölümü! Alkol alıp hap içti bu halde bulundu

Eski manken Firdevs Alkan'ın sır ölümü! Alkol alıp hap içti bu halde bulundu

16.02.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu. Alkan'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alkan'ın dışarıda alkol aldıktan sonra evde hap alıp koltuğa uzandığı daha sonra ise hareketsiz bir şekilde bulunduğu kaydedildi.

Eski manken Firdevs Alkan'ın sır ölümü! Alkol alıp hap içti bu halde bulundu

Olay, saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı. Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı. Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Alkan'ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Muğla
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