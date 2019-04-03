HABER

Eski muhtarın yıktığı çocuk parkı, şarkıcı Cenk Eren'in desteğiyle yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:55 | Son Güncelleme

GÜLÜÇ BELEDİYESİ PARKI ONARDI Yenidoğanlar Köyü'nde seçimi kaybeden eski muhtar Mehmet Akyol'un yıktığı çocuk parkı, Gülüç Belde Belediyesi ekiplerince onarıldı.

GÜLÜÇ BELEDİYESİ PARKI ONARDI Yenidoğanlar Köyü'nde seçimi kaybeden eski muhtar Mehmet Akyol'un yıktığı çocuk parkı, Gülüç Belde Belediyesi ekiplerince onarıldı. Köye yeni çocuk parkı malzemeleriyle giden Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, yeni muhtar Rıdvan Onay'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşme sonrasında belediye görevlileri, park alanına geçerek oyun gruplarını onardı ve yeni düzenekler ekledi. Köydeki çocuklar, oyun parkına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 'BU PARKI KÖYÜN ÇOCUKLARINA HEDİYE ETTİK' Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ile görüştükten sonra parkı onarmak için köye geldiklerini belirten Gökhan Demirtaş, "Biz Gülüç Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın arkasındayız. Çocuklarımızın tüm etkinliklerinde yanındayız. Bu köyü de ayırmadık. Böyle bir talep geldi. Biz bu parkı muhtarımıza yollamadık. Biz bu parkı Yenidoğanlar köyünün çocuklarına armağan ettik. Biz istedik ki böyle bir katkımız olsun" dedi. Yenidoğanlar Köyü Muhtarı Rıdvan Onay da, Gökhan Demirtaş'a teşekkür etti. Parkın yıkılmasının ardından çok üzüldüklerini ifade eden Onay, "Köyümüzün adının bu şekilde anılmasına da çok üzüldük. Sağolsun başkanımız gibi sanatçımız Cenk Eren ve Alaplılı ablamız Gülay Yaman da bu konuda destek vereceklerini söyledi. Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
320 saatlik çalışma sonucu ortaya bunlar çıktı320 saatlik çalışma sonucu ortaya bunlar çıktı
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi (3)Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi

Onbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı veda

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü! Van Valiliği'nden açıklama

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.