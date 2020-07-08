Eski naylon çorapları çöpe atmayın! Neler yapıldığına çok şaşıracaksınız...

Mevsim değişikliklerinde hepimiz dolaplarımızı, çekmecelerimizi elden geçiririz. Kaderine terk ettiğimiz naylon çoraplarımız da bir köşede saklanmış ve bulunmayı beklerler. Bir tarafı yırtılmış atarız, burnu eskimiş yüzüne bakmayız, direkt 'çöp' deriz. O da ne! Bir bakmışız elimizde bir poşet dolusu kullanılmayan çorap olmuş. Tam çöpe atacakken bir ses 'Durun!' der.
NAYLON ÇORAPLARI DEĞERLENDİRME YOLLARI
- Eğer külotlu çorabınızın bir bacağı kaçmışsa külot bölgesinden kesin. Tek bacak olarak kalsın. Aynı şekilde başka kaçık çorabınız varsa onun da kullanamadığınız tarafını kesin. İkisini birleştirince yepyeni bir çorabınız olur.
- Kış mevsiminde pantolonunuzun altına giyeceğiniz çoraplar sizi sıcak tutar.
- Çorapları birleştirerek çok şık saç bantları yapabilirsiniz.
- Cam silmek için birebir. Çoraplarınızla artık camlarınız daha parlak!
- Tülbent veya kahve filtreniz yoksa yıkanmış naylonlar süzgeç olarak imdadınıza yetişir.
- Çoraptan elbise mi olurmuş demeyin. Yapan yapıyor...
- Çorabın içine sabun parçalarını koyup bağlayın ve banyoda sabunlanma süngeri olarak kullanın.
- Soğanların kabuklarının etrafa saçılmasından ya da dolapta bekleyip havasızlıktan çürümesinden bıktınız mı? Efsane çözüm geliyor! Soğanı bir çorabın içine koyun ve ardından düğüm atın, sonra diğer soğanları da aynı şekilde koyup bağlayarak saklayın. Hem dekoratif hem de pratik değil mi?
- Çoraplarınızı örerek battaniye ve halı bile yapabilirsiniz. Çorap, tayt veya tozlukları uçtan uca düğümleyerek ve daha sonra uzun ipliklerle örerek böyle bir paspas oluşturabilirsiniz. Örgüleri ortadan başlayarak yuvarlak sarın, sonra da yapıştırın!
- Hiç küpe, yüzük, boncuk gibi küçük bir şey kaybettiniz ve bulmakta zorlandınız mı? Eski külotlu çorapları vakum hortumunun nozulu üzerine germek ve bir lastik ile tutturmak, kayıp ürünü makinenin içine çekmesine engel olur.
- Bir çift dantel desenli çorabın bacaklarından harika bir bolero yapabilirsiniz. Biraz temel bir dikişle, atmak üzere olduğunuz çorapla yapmış olduğunuz bu Victorian tarzı omuz ceketinize herkes bayılacak!
- Çorap, tayt, külotlu çorap ile sevimli ve minik tırtıllar yapabilirsiniz. Hem çocukların hem de hayvanların seveceği sevimli bir peluşa ne dersiniz?
- Saksınızın altı delik ve ona uygun saksı tabağı bulamadınız mı? Hiç dert değil, naylon çorabınız burada da imdadınıza yetişiyor. Saksınıza toprağı koymadan önce çorabı yerleştirin. Fazla gelen kısmını saksının dışına katlayın ya da çorabı iki kat yapın. Sonra içine toprağı koyun. Böylelikle çiçek ya da bitkinizi suladığınızda toprak akıp gitmeyecek.
- Şimdi çorap çekmecenize bakmaya mı gittiniz? Yaratıcı olacağınızdan eminiz. İyi eğlenceler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum