Eski naylon çorapları çöpe atmayın! Neler yapıldığına çok şaşıracaksınız...

Mevsim değişikliklerinde hepimiz dolaplarımızı, çekmecelerimizi elden geçiririz. Kaderine terk ettiğimiz naylon çoraplarımız da bir köşede saklanmış ve bulunmayı beklerler. Bir tarafı yırtılmış atarız, burnu eskimiş yüzüne bakmayız, direkt 'çöp' deriz. O da ne! Bir bakmışız elimizde bir poşet dolusu kullanılmayan çorap olmuş. Tam çöpe atacakken bir ses 'Durun!' der.

NAYLON ÇORAPLARI DEĞERLENDİRME YOLLARI