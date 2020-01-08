Eski Nissan CEO'su Ghosn, gözaltına alınışını Pearl Harbour baskınına benzetti

Ev hapsindeyken Aralık sonunda Japonya'dan Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, gözaltına alınışını 2'nci Dünya Savaşı'nda Japonların sürpriz bir saldırıyla ABD donanma üssünü bombaladığı Pearl Harbour baskınına benzetti.

İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçtıktan sonra ilk kez medyanın önüne çıkan Ghosn, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında kendisine Japon hükümet yetkililerinin de dahil olduğu bir komplo kurulduğunu iddia etti.

Ghosn'un komplo iddiası için şunları söyledi:

"Komplo' 2017'nin ilk aylarında Nissan'ın performansının düşüşüyle başladı. Japonlar, Nissan'ın Fransız otomotiv devi Renault ile ortaklığından ve şirket yönetiminde söz sahibi olmasından rahatsızdı. Ortaklıkta taraflar birbirine güvenmiyordu ve bazı Nissan yöneticileri Renault'nun nüfuzundan kurtulmanın tek yolunun Ghosn'dan kurtulmak olduğuna karar verdi."

Renault Nissan'ın yüzde 43,4, Nissan da Renault'nun yüzde 15 hissesine sahip.

'Aklanma şansım yoktu'

Ghosn, bir koruma ordusuyla binanın yan tarafından girerek geldiği basın toplantısında kaçışının ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi ancak "Yüzde 99 hüküm giyme oranının olduğu bir adalet sisteminde" aklanma şansının olmadığı için kaçtığını savundu.