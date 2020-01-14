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  4. Eski sevgililerin ’paylaşılamayan köpek’ davasında emsal karar verildi

Eski sevgililerin ’paylaşılamayan köpek’ davasında emsal karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ayrıldıktan sonra sahip oldukları köpeği paylaşamayan iki eski sevgilinin davasında kazanan Osman Baçaru oldu.Eskişehir 3.

Eskişehir’de ayrıldıktan sonra sahip oldukları köpeği paylaşamayan iki eski sevgilinin davasında kazanan Osman Baçaru oldu.
Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları ve davacı Osman Baçaru katıldı. İki yıl süren ve kararın ne yönde verileceği konusunda büyük bir merak ile beklenilen davada, hakim ‘Marley’ adındaki köpeğin Ezgi Bölükbaş’tan alınıp Osman Baçaru’ya verilmesi yönünde karar verdi. Emsal niteliği oluşturan dava sonrasında konuşan Osman Baçaru, köpeğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok üzün süre oldu, bu kararı beklemek bile beni çok yıprattı. Ama sonunda güzel bir sonuca ulaştık. Çok teşekkür ediyorum avukatlarıma. Anlatamıyorum şu anda derdimi ama Marley’e ulaşmak benim için çok mutlu edici bir olay. Bu süreçten sonra Marley’e ulaştım. Mahkemenin verdiği emsal karar şu an. Buradan bütün canlıların bir hakkı olduğunu ve eşya katagorisinden çıkıp yaşayan olduğunun anlaşılmasına da örnek oldu. Marley bana geldi çok mutluyum. Umarım onunla birlikte sokaklarda tekrar gezebilirim. Özlem denilen bir şey var ve Marley’i çok özledim. O günü iple çekiyorum. Bir rahatlama da geldi diyebilirim. Marley geldikten sonra hayatım daha da güzelleşecek” diye konuştu.

"Emsal niteliği olan bu davanın Türkiye’ye yayılması, insanların Osman gibi köpeklerine kavuşmasını istiyoruz"
Osman Baçaru’nun avukatı Avukat Oytun Süllü ise bir emsal karar verildiğini aktararak, “Bu dava daha önce İzmir’de bir boşanma davasında benzer bir şekilde köpeğin de 2 haftada bir görülmesi şeklinde bir emsal karar verilmişti. Velayet tadında bir karardı. Bu da yapılan bir bağışlamanın geçerli olduğu anlaşıldı. Biliyorsunuz günümüzde hayvan haklarına daha fazla önem veriliyor. O yüzden her geçen gün canlılarımıza insanlar kadar değer veriliyor olmasını görmek bizi mutlu ediyor. Aslında bir emsal niteliğinde. Osman’ın 2 yıllık beklemesinin sonunda haklı olduğu anlaşıldı. Marley’in onun olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden mutluyuz. Emsal niteliği olan bu davanın Türkiye’ye yayılması, insanların Osman gibi köpeklerine kavuşmasını istiyoruz. 2 yıldır devam eden bir davaydı. Mahkeme bağışlama sözleşmesinin geçerli olduğunu, bu kapsamda da köpeğin Osman’a ait olduğuna karar verdi. Tek yamamız gereken Aydın’a gidip köpeği almak” diye belirtti.

"Karşı taraftan da bu konuda iyi niyet bekliyoruz"
Son olarak konuşan Osman Baçaru’nun Avukatı Ahmet Seyhan ise, “Uzun süren bir süreç oldu. Biz bugüne kadar kararı bekledik. Ama sonuç olarak Türk yargısı gereken kararı verdi. Aslında bunu bir evlat acısı gibi düşünün. Evlat özlemi yaşıyordu Osman. Biz bu süreçte Osman’ın yanında olmaya çalıştık. Osman evladına kavuşuyor artık. Bu da mahkeme kararı ile tescillenmiş oldu. Şimdi de köpeği alma süreci devam edecek. Karşı taraftan da bu konuda iyi niyet bekliyoruz” dedi.

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