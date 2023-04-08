Eski sevgilisi ‘Çok çirkinsin’ deyip ayrıldı! İntikam almak için servet harcadı... “Gerçekten değdi”

Sosyal medya fenomeni Stacey Clarke, eski bir erkek arkadaşının ‘Çok çirkinsin’ diyerek kendisinden ayrılmasından sonra intikam almak için bambaşka birine dönüştü. 15 yıllık ilişkisinin bitiminin sonrasında ağır bir depresyon yaşayan Clarke 25 bin sterlin (597 bin TL) harcayarak bir dizi estetik operasyona geçirerek kendi deyimiyle ‘intikam bedenine’ kavuştu. Fenomen isim şimdi gördüğü ilgiden memnun olduğunu ve eski sevgilisi de dahil olmak üzere tüm erkeklerin peşinden koştuğunu itiraf etti.

TAMAMEN BAŞTAN YARATILDI

Sevgilisinin kendisini terk etmesinden sonra göğüs, liposuction, Brezilya popo kaldırma, yüz germe, özel tasarım vajina ve dolgular da dahil olmak üzere bir dizi estetik prosedür geçiren Clarke dönüştüğü kişiden memnun olduğunu söyledi. 33 yaşındaki fenomen isim, “30 yaşımdaki bir ayrılıktan sonra estetik ameliyat olmaya karar verdim. Çok fevri bir karardı ancak hiç pişman değilim” dedi.

Yakın gelecekte planladığı herhangi bir estetik prosedürün olmadığını dile getiren Clarke, “Aşk hayatım canlandı. Estetik prosedürler gerçekten özgüven konusunda bana çok şey kazandırdı. Şimdilik olduğum kişiden memnunum. Yıllar sonra yeniden bıçak altına yatabilirim. Gerçekten değdi” diye konuştu.