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  4. Eski sevgilisini darp ettiği görüntülerle yargılanıyordu! Ünlü şarkıcı Çağatay Akman hakkında karar verildi

Eski sevgilisini darp ettiği görüntülerle yargılanıyordu! Ünlü şarkıcı Çağatay Akman hakkında karar verildi

04.10.2024 12:11
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'Bizim Hikaye', 'Gece Gölgenin Rahatına Bak', 'Sensin Benim En Derin Kuyum' gibi dillere pelesenk olan şarkılarla adını geniş kitlelere duyuran Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Akman hakkında karar verildi.

Eski sevgilisini darp ettiği görüntülerle yargılanıyordu! Ünlü şarkıcı Çağatay Akman hakkında karar verildi

2016 yılında yayınladığı 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Çağatay Akman’ın, 23 Temmuz 2021’de eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin önüne gittiği ve Uslu’nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz’a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki sanık Çağatay Akman, mağdur sanık Öykü Uslu ve Uslu’nun avukatı hazır bulundu. Duruşmada Akman’ın avukatı mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak katılmadı.

Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin açıkladığı mütalaada, olay tarihinde müşteki sanıklar arasında yaşanan tartışmada Çağatay Akman ve Furkan Ayaz’ın alınan adli muayene raporları uyarınca karşılıklı olarak birbirlerini, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaraladıkları ve aralarında karşılıklı olarak hareketlerde bulunduklarını belirtildi.

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BERAAT KARARI TALEBİ

Çağatay Akman ile Furkan Ayaz hakkında ‘basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif şekilde kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar katılan sanık Akman’ın Öykü Uslu'ya yönelik hakaret ve basit yaralama suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılmışsa da, Akman'ın üzerine atılı suçun işlendiğine dair mahkumiyetine yeterli delinin mevcut olmadığı, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında müştekinin altı ay içinde şikayette bulunmadığı ve soruşturma, kovuşturma yapılamadığı gerekçesiyle Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Savunma yapan müşteki sanık Öykü Uslu; "Şikayetten vazgeçmiştim. Bu doğrultuda karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

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Çağatay Akman ise savunmasında; "Beraatımı talep ederim. Avukatım mazeret sunmuştur. Bu hususta taktir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

MÜTALAAYA KARŞI BEYANDA BULUNMALARI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Çağatay Akman
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