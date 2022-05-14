Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

Amerika'da yayınlanan Journal of Social and Personal Relationships adlı akademik dergi tarafından yapılan bir araştırmada, "Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi?" sorusuna yanıt arandı. Araştırma, daha önceden arkadaş olan iki insanın ilişkileri bittikten sonra da arkadaş kalabileceklerini gösterdi.

NTV'nin aktardığı habere göre; araştırmada, bir yıl boyunca 18 ile 30 yaşındaki heteroseksüel çiftlerden oluşan bir grup incelendi.

ÇİFTLERE SORULDU...

Çiftler, her dört ayda bir mülakata alındı ve ilişkilerindeki memnuniyetleri, bağlılıkları ve görüşleri değerlendirildi.

Araştırmada, ayrılan çiftlerin, eski sevgilileriyle ne sıklıkta görüştükleri ve onlara karşı tutumlarının nasıl olduğu öğrenilmek üzere geri dönüşler alındı.

Purdue Üniversitesi'nde görevli Kenneth Tan, araştırmanın, çiftlerin ilişkileri sırasındaki bağlılıklarının, ayrıldıktan sonra da arkadaşlıklarını sürdürebilmelerinde etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

'DUYGULAR HEMEN KAYBOLMAZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Tan, “Bir ilişki ve romantizm sona erdiğinde, bağlılık duyguları hemen kaybolmaz; tıpkı ilişki sırasındaki duygusal bağlar gibi” dedi.

Öte yandan Tan, bir ilişki başlamadan önce eğer iki insan arasında iyi bir arkadaşlık varsa, ayrıldıktan sonra da görüşebileceklerini ve ilişkilerine tekrar arkadaş olarak devam edebileceklerini belirtti.

'İLİŞKİDEN ÖNCE ARKADAŞ OLUP OLMAMALARINA BAĞLI'

Tan, bundan önce yapılan araştırmaların da eski sevgilileriyle hala arkadaş kalabilen kişilerin, ilişkileri başlamadan önce birbirine bağlı ve iyi arkadaş olduklarının belirlendiğini açıkladı.

Dolayısıyla araştırma, eski sevgilisiyle arkadaş kalabilen insanların, bu durumunun, ilişkileri başlamadan önce arkadaş olup olmamalarına bağlı olduğunu gösteriyor.

Çiftler üzerinden yapılan gözlemler, iki kişi arasında önceden kurulan dostluk ve bağlılık durumunun, ayrıldıktan sonraki ilişkilerini etkilediğini de gösterdi.



