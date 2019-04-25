Eski yanık/yara izleri nasıl tedavi edilir?

Geçmişten gelen yanık ve yara izleri üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin günümüzde bu izleri ortadan kaldırmak mümkün.
Geçmişten gelen yanık ve yara izleri kişilerin hem yaşadıkları olumsuz olayları hatırlamalarına hem de estetik açıdan rahatsız hissetmelerine neden olur. Yaranın boyutuna ve geçmişine göre farklı teknikler uygulanabilir.
YARA VE YANIK İZLERİNİN TEDAVİSİ NASIL SEÇİLİR?
Yara ve yanık izlerinin hiçbirisi birbirine benzemez. Kişilerin cilt yapısı, vücut tepkisi ve genel sağlık durumu yara ve yanık izlerinin nasıl şekilleneceğini değiştiren unsurlardır.
Yaranın oluşması kadar iyileşme sürecinde meydana gelecek izlerde belirleyicidir. Yaranın iyileşme sürecinde sigara içilmesi, vücudun dehidrasyon yaşaması, kişinin şeker hastalığının olması meydana gelecek izin derecesini ve boyutunu belirler.
Yara ve yanık izlerinin oluşmasının temel nedeni vücudun dokuda meydana gelen bozulmayı tamir etmeye çalışmasıdır. Yaralanan bölgedeki hücreler iyileşme sürecinde normalden daha çok çalışırlar. Bu bölgelerde hem hücre bölünmesi hem de kollajen üretimi artar.
Kollajen salgının artmasına bağlı olarak izler meydana gelebilir. Bu izler keloid ve hipertrofik olarak kategorilendirilmektedir. Keloid izler zamanla büyümeye devam edebilirken hipertrofik izler zamanla küçülebilir.
ESKİ YARA VE YANIK İZLERİNDE KULLANILAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Kimyasal peeling, zımparalama ya da tıraşlama olarak bilinen teknikler yaralı dokunun soyulmasını ve vücut tarafından yeniden yapılmasını sağlayarak yara ve yanık izlerinin ortadan kalkmasını sağlar. Daha hafifi yara ve yanık izlerinde ise lazer ile cilt yenileme uygulamaları yapılabilir.
Lazer uygulamalarında yükseltisi olmayan yara dokusu varsa yaranın rengini ten rengi ile eşitlemek izin görüntüsünü hafifletmek için tercih olabilir. Lazer yöntemlerinden birisi de iz olan bölgenin yakılması ve yeniden yapılandırılmasını sağlamaktadır.
Mikrofat uygulaması da ciltteki kollajen salgının artmasını sağlar. Bu salgının artışı ile birlikte cildin esnekliği artar, renk farklılıkları düzelir ve bölgede damarlanma artışı elde edilir. Uygulamanın etkili olmasındaki en önemli nokta yağ dokusunda yer alan kök hücrelerdir.
Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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