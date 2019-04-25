Eski yanık/yara izleri nasıl tedavi edilir?

Geçmişten gelen yanık ve yara izleri üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin günümüzde bu izleri ortadan kaldırmak mümkün.

Geçmişten gelen yanık ve yara izleri kişilerin hem yaşadıkları olumsuz olayları hatırlamalarına hem de estetik açıdan rahatsız hissetmelerine neden olur. Yaranın boyutuna ve geçmişine göre farklı teknikler uygulanabilir.

YARA VE YANIK İZLERİNİN TEDAVİSİ NASIL SEÇİLİR?

Yara ve yanık izlerinin hiçbirisi birbirine benzemez. Kişilerin cilt yapısı, vücut tepkisi ve genel sağlık durumu yara ve yanık izlerinin nasıl şekilleneceğini değiştiren unsurlardır.

Yaranın oluşması kadar iyileşme sürecinde meydana gelecek izlerde belirleyicidir. Yaranın iyileşme sürecinde sigara içilmesi, vücudun dehidrasyon yaşaması, kişinin şeker hastalığının olması meydana gelecek izin derecesini ve boyutunu belirler.

Yara ve yanık izlerinin oluşmasının temel nedeni vücudun dokuda meydana gelen bozulmayı tamir etmeye çalışmasıdır. Yaralanan bölgedeki hücreler iyileşme sürecinde normalden daha çok çalışırlar. Bu bölgelerde hem hücre bölünmesi hem de kollajen üretimi artar.