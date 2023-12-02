Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades dantel elbisesiyle şov yaptı! Kıvrımlarının gözükmesine aldırış etmedi

Sosyal medyada 16 milyon takipçisi bulunmasına rağmen aktif olmamayı seçen Lana Rhoades hayranlarıyla arasına giren mesafeyi kapatmak istercesine paylaşımlarını peşi sıra gönderiyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanarak sektöre geri dönüş sinyalleri veren Rhoades son olarak kırmızı dantel elbisesiyle poz verdi. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

İç çamaşırı kullanmayı tercih etmediği kırmızı dantel elbisesini mavi bir külotlu çorapla tamamlamayı seçen Rhoades gönderisine, "Kırmızı ve mavi sana yakışıyor" notunu ekledi. Fenomen ismin kısa saç ve gözlükten oluşan imajı hayranlarından tam not aldı.







