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    4. Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sosyal medyadan şov yaptı! İncecik taytıyla ışığın azizliğine uğrayınca kıvrımları belli oldu

    Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sosyal medyadan şov yaptı! İncecik taytıyla ışığın azizliğine uğrayınca kıvrımları belli oldu

    09.12.2023 09:42 | Son Güncelleme:
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    Son dönemde sosyal medya hesapların aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini toplamayı başaran Lana Rhoades taytıyla yaptığı paylaşımla olay oldu. Fenomen isim bir sandalyeye oturarak poz verdiği anlarda ters ışığın azizliğine uğradı ve kıvrımlarının gözükmesine aldırış etmedi.

    Yetişkin film sektöründen fiziksel ve psikolojik olarak yıprandığını ifade ederek kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını belirten Lana Rhoades sosyal medyada hızlı bir geri dönüş yaptı. Sosyal medya paylaşımlarının sayısını arttıran fenomen isim son olarak hayranlarının karşısına tayt giydiği bir pozuyla çıktı.

    "HER ŞEY DAHA GÜZEL GÖRÜNÜYOR"

    lana kapak

    Yakası kürk detaylardan oluşan bir bluz ve siyah bir tayt tercih eden fenomen isim ışığın etkisiyle iç çamaşırının gözüktüğü bir pozunu paylaştı. Gönderisine Rhoades, "Taytla her şey daha güzel görünüyor" notunu eklemeyi ihmal etmedi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Lana Rhoades
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