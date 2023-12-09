Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sosyal medyadan şov yaptı! İncecik taytıyla ışığın azizliğine uğrayınca kıvrımları belli oldu

Yetişkin film sektöründen fiziksel ve psikolojik olarak yıprandığını ifade ederek kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını belirten Lana Rhoades sosyal medyada hızlı bir geri dönüş yaptı. Sosyal medya paylaşımlarının sayısını arttıran fenomen isim son olarak hayranlarının karşısına tayt giydiği bir pozuyla çıktı.

"HER ŞEY DAHA GÜZEL GÖRÜNÜYOR"

Yakası kürk detaylardan oluşan bir bluz ve siyah bir tayt tercih eden fenomen isim ışığın etkisiyle iç çamaşırının gözüktüğü bir pozunu paylaştı. Gönderisine Rhoades, "Taytla her şey daha güzel görünüyor" notunu eklemeyi ihmal etmedi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.







