HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Eskiden ona balina diyenler şimdi onunla çıkmak için yarışıyor

Eskiden ona balina diyenler şimdi onunla çıkmak için yarışıyor

27.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eskiden ona balina diyenler şimdi onunla çıkmak için yarışıyor

Kilo vererek tanınmayacak şekilde değişen kadın, bir zamanlar kiloları ile alay edenlerin şimdi kendisi ile çıkmak için yarıştıklarını söyledi.

Lise çağlarındayken kendisine balina lakabı takılan ve akran zorbalığına uğrayan Teksas’tan Jackie Campbell beden algı bozukluğundan muzdaripti.

Kiloları nedeniyle okul arkadaşlarının sözlü tacizine uğrayan Jackie duygusal olarak rahatlamak için yemek yemeğe başlamıştı.

Ancak yıllar içinde kilo veren Jackie oldukça çarpıcı bir fiziğe kavuştu ve bir zamanlar kilolarıyla alay edenler şimdi onunla çıkmabilmek için yarışıyor.

8 YAŞINDAYKEN 44 KİLOYDU

1

Jackie ilkokul yıllarından itibaren kilolarıyla savaşmaya başladı. Yemek yemeyi çok seven bir ailede büyüyen ve sekiz yaşındayken 44 kilo olan Jackie “Bir diyetisyene gitmenin faydalarını anlamayacak kadar küçüktüm. Bende duygusal yeme bozukluğu başladı ve sonra açlık korkusu gelişti. Sadece yemek düşünüyordum ve asla tatmin olmuyordum. Kıyafet alışverişi yapmaktan, aynada kendime bakmaktan korkuyordum” dedi.

2

Kilolarıyla verdiği mücadeleyi anlatan Jackie sözlerine “Kilo vermek konusunda tamamen çaresizdim. Aynada kendime nefretle bakarak saatlerimi harcıyordum. Okulda arkamdan balina olduğumu, yürüdüğüm zaman deprem yarattığımı söylüyorlardı. ‘Şişman olmasa aslında güzel’ gibi şeyler favorimdi. Elbette ki bu tip yorumlar beni çok etkiledi, ama kendimin en büyük eleştirmeni bendim” diye devam etti.

Kilo vermek için operasyon geçiren Jackie, fast food’u bıraktı ve porsiyonlarını küçülttü.

3

Jackie 22 yaşındayken 117 kiloydu. Oğlu Lance’i kucağına alana kadar hayatını değiştirebileceğini fark etmediğini söyleyen genç kadın “Her zaman nasıl bir eş ve anne olmak istediğimle ilgili bir fikrim vardı. 2017’de bir karar verdim ve uçağa atlayıp Meksika’ya giderek bir operasyon geçirdim” dedi.

Jackie 2017’de Teksas’tan Meksika’ya giderek mide küçültme ameliyatı oldu. Bu operasyon sayesinde sahip olduğu kilonun yarısını verdi.

Jackie zaman zaman depresif hissettiğini; ancak kilo verme ameliyatının ardından hayatının dramatik şekilde iyileştiğini söyleyerek “Kilo vermek hayatımı birçok açıdan değiştirdi. Artık hayatı daha olumlu görüyorum. Evliliğim iyileşti. Artık daha aktif bir anneyim. Aynaya baktığımda iyi hissediyorum” dedi.

GENÇ KADIN TANINMAYACAK KADAR ÇOK DEĞİŞTİ

4

Özgüvenle dolup taşan Jackie’nin peşinden koşanlar da var. Çocukluk aşkı Brandon ile evli omasına rağmen Jackie her gün çok sayıda erkeğin kendisine mesaj attığını söyledi.

Kendi hikayesi ile kilo vermek isteyenleri cesaretlendirmeyi uman Jackie “Öncelikle neden değişmek istediğinizi bilmeniz gerek. Öncelikle içten değişmek gerek. Nihayet olmam gereken kişi olabilmişim gibi hissediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Kolunuzdaki geçmeyen ağrının sebebi bu olabilir!Kolunuzdaki geçmeyen ağrının sebebi bu olabilir!
Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Yasak aşk dehşeti! Önce kadını vurdu, sonra intihar etti

Yasak aşk dehşeti! Önce kadını vurdu, sonra intihar etti

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Blumia nedir? Bulimia nervoza tedavisi belirtilere göre mi belirleniyor?

Haftada 2 kez yaşanıyorsa dikkat! Sonuçları çok ağır olabilir

Boyun fıtığı tedavisinde ameliyat şart değil! Boyun fıtığı belirtileri içinden kol ağrısına dikkat

Kolunuzdaki geçmeyen ağrının sebebi bu olabilir!

Böbrek ağrısı neden olur? Bu belirtileri sürekli yaşıyorsanız dikkat!

Böbrek ağrısı neden olur? Bu belirtileri sürekli yaşıyorsanız dikkat!

Aşırı terleme ameliyatı sonrası bu semptomları yaşıyorsanız dikkat!

Aşırı terleme ameliyatı sonrası bu semptomları yaşıyorsanız dikkat!

Anti-aging beslenme nedir? Anti-aging beslenme ile yaşlanmayı erteleyin

Bu besinler erken yaşlandırıyor!

Andropoz dönemindeki erkeğe eşi tarafından nasıl destek olunur?

Eşiniz cinsel istek ve fantezi değişimi yaşıyorsa dikkat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.