Eskiden ona balina diyenler şimdi onunla çıkmak için yarışıyor

Kilolarıyla verdiği mücadeleyi anlatan Jackie sözlerine “Kilo vermek konusunda tamamen çaresizdim. Aynada kendime nefretle bakarak saatlerimi harcıyordum. Okulda arkamdan balina olduğumu, yürüdüğüm zaman deprem yarattığımı söylüyorlardı. ‘Şişman olmasa aslında güzel’ gibi şeyler favorimdi. Elbette ki bu tip yorumlar beni çok etkiledi, ama kendimin en büyük eleştirmeni bendim” diye devam etti.

Jackie ilkokul yıllarından itibaren kilolarıyla savaşmaya başladı. Yemek yemeyi çok seven bir ailede büyüyen ve sekiz yaşındayken 44 kilo olan Jackie “Bir diyetisyene gitmenin faydalarını anlamayacak kadar küçüktüm. Bende duygusal yeme bozukluğu başladı ve sonra açlık korkusu gelişti. Sadece yemek düşünüyordum ve asla tatmin olmuyordum. Kıyafet alışverişi yapmaktan, aynada kendime bakmaktan korkuyordum” dedi.

Ancak yıllar içinde kilo veren Jackie oldukça çarpıcı bir fiziğe kavuştu ve bir zamanlar kilolarıyla alay edenler şimdi onunla çıkmabilmek için yarışıyor.

Kiloları nedeniyle okul arkadaşlarının sözlü tacizine uğrayan Jackie duygusal olarak rahatlamak için yemek yemeğe başlamıştı.

Lise çağlarındayken kendisine balina lakabı takılan ve akran zorbalığına uğrayan Teksas’tan Jackie Campbell beden algı bozukluğundan muzdaripti.

Kilo vermek için operasyon geçiren Jackie, fast food’u bıraktı ve porsiyonlarını küçülttü.

Jackie 22 yaşındayken 117 kiloydu. Oğlu Lance’i kucağına alana kadar hayatını değiştirebileceğini fark etmediğini söyleyen genç kadın “Her zaman nasıl bir eş ve anne olmak istediğimle ilgili bir fikrim vardı. 2017’de bir karar verdim ve uçağa atlayıp Meksika’ya giderek bir operasyon geçirdim” dedi.

Jackie 2017’de Teksas’tan Meksika’ya giderek mide küçültme ameliyatı oldu. Bu operasyon sayesinde sahip olduğu kilonun yarısını verdi.

Jackie zaman zaman depresif hissettiğini; ancak kilo verme ameliyatının ardından hayatının dramatik şekilde iyileştiğini söyleyerek “Kilo vermek hayatımı birçok açıdan değiştirdi. Artık hayatı daha olumlu görüyorum. Evliliğim iyileşti. Artık daha aktif bir anneyim. Aynaya baktığımda iyi hissediyorum” dedi.

GENÇ KADIN TANINMAYACAK KADAR ÇOK DEĞİŞTİ

Özgüvenle dolup taşan Jackie’nin peşinden koşanlar da var. Çocukluk aşkı Brandon ile evli omasına rağmen Jackie her gün çok sayıda erkeğin kendisine mesaj attığını söyledi.

Kendi hikayesi ile kilo vermek isteyenleri cesaretlendirmeyi uman Jackie “Öncelikle neden değişmek istediğinizi bilmeniz gerek. Öncelikle içten değişmek gerek. Nihayet olmam gereken kişi olabilmişim gibi hissediyorum” dedi.

