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Eskişehir Çifteler'de "yeniden oy sayımı" kararı iptal edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 21:38 | Son Güncelleme

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir: - "Çifteler Belediye Başkanımız Kadir Bıyık, muhtemelen 8 Nisan Pazartesi günü mazbatasını alacaktır"

ESKİŞEHİR (AA) - MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İl Seçim Kurulunun Eskişehir'in Çifteler ilçesinde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması yönündeki kararının, Yüksek Seçim Kurulunca iptal edildiğini bildirdi.

Candemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP'nin başvurusu üzerine Yüksek Seçim Kurulunun, İl Seçim Kurulunun aldığı "yeniden oy sayımı" kararını iptal ettiğini söyledi.

Oy sayımının yapılmayacağını ifade eden Candemir, "Çifteler İlçe Belediye Başkanımız Kadir Bıyık, muhtemelen 8 Nisan Pazartesi günü mazbatasını alacaktır." dedi.

Çifteler ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Bıyık, 4 bin 758 oy almış ve seçimi, rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zehra Konakçı'dan 8 oy farkla önde tamamlamıştı.

Oyların yeniden sayılması talebi, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen CHP, İl Seçim Kuruluna gitmiş ve oyların yeniden sayılması kararlaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çifteler Eskişehir seçim

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