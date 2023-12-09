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Eskişehir'de belediye otobüsü, midibüsü ve karavan çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

09.12.2023 22:23 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve midibüs ile bir karavanın çarpıştığı kazada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Eskişehir'de belediye otobüsü, midibüsü ve karavan çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Hüseyin Ş. idaresindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile Özgür Metin Y. yönetimindeki yine belediyeye ait yolcu midibüsü ve Aykut B'nin kullandığı karavan, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Akpınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

AA-20231209-33145804-33145800-ESKISEHIRDE_BELEDIYE_OTOBUSU_VE_MIDIBUSU_ILE_KARAVAN_CARPISTI_14_KISI_YARALANDI
Sürücüler ile 3 araçtaki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

AA-20231209-33145804-33145799-ESKISEHIRDE_BELEDIYE_OTOBUSU_VE_MIDIBUSU_ILE_KARAVAN_CARPISTI_14_KISI_YARALANDI

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan midibüs sürücüsü Özgür Metin Y. ile aynı araçtaki Veli A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)


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