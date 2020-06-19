HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskişehir’de sosyal mesafeden eser yok

Eskişehir’de sosyal mesafeden eser yok

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2020 11:27 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğuna uyulan Eskişehir’de, özellikle tramvay ve toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.

Salgın nedeniyle park ve bahçelerden kaldırılan banklar ise sosyal mesafe kuralına uygun olarak 2 kişilik hale getirilerek, yeniden konulmaya başlandı. Polis ekipleri de sokaklarda maske ve sosyal mesafe uygulaması yaptı.

Eskişehir’de, normalleşme süreciyle birlikte sokaklarda kalabalıklar yeniden arttı. Eskişehirlilerin genel olarak maske taktığı ancak sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Tramvay ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında da ayakta seyahat edenlerin sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve bahçelere sosyal mesafeli banklar yerleştirmeye başladı. Salgın döneminde kaldırılan banklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde yeniden tasarlanarak, 2 kişinin aralıklı oturabileceği hale getirildi.

'MASKE TAKILMAZSA...'

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’ndeki parklara konulan bankların hastalık riskini azalttığını ifade eden Şaban Kısakaya, “Banklar değişti, hastalık olmaması için mesafeli oldu. Şimdi yan yana oturma yok. Maskenin çok faydası var, herkesin takması lazım. Takmayanları uyarıyoruz. Takılmazsa hastalık yeniden başlar. Sürekli haberlerde izliyoruz vaka sayıları arttı diye. Vatandaş olarak bizlerde görevimizi yapacağız ama önemsemiyorlar. Maske takması lazım ama takmıyorlar” dedi.
Ramazan Avcı ise herkesin maske takarak kendisini ve çevresini koruması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
“Daha önce banklara 4 kişi oturuyordu, 2’ye düşürüldü. Mesafe böyle daha iyi oldu. Eskiden çok yakın oturuyorduk. Bu uygulamadan memnunuz, mesafemiz var, maske de takılınca sıkıntı olmaz. Maske takmayanlar, hastalığın ne olduğunu bilmiyor. Çene altında maske gezdiriyor” diye konuştu. Emek Mahalle sakinlerinden Mustafa Kaya da halkın devlete tedbirler konusunda yardımcı olarak üzerine düşenleri yapması gerektiğini söyleyerek, “Bankların yeni hali çok güzel olmuş ama devlete birazda halk destek verecek. Herkes aynı şekilde düşünmüyor, yoksa maske takması lazım. Devletimiz sürekli uyarıyor. Maskesiz gezmeye devam edersek, hastalık yayılır devlet de kısıtlama getirir” diye konuştu.

POLİS MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ YAPTI

POLİS MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ YAPTI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine kentin trafiğe kapalı olan İsmet İnönü-1 Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Emniyet yetkilileri, uygulamaya çıkan polis ve bekçilere uyarılarda bulunarak, “Cadde girişlerinde maske takmayan vatandaşlarımızı ikaz edeceğiz. Maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyenlere ceza uygulayacağız ve cezaları evlerine gönderilecek. Bu uygulamayı yaparken, amacımız maske kullanım hassasiyetini artırmak” dedi. Uygulamada genel olarak Eskişehirlilerin maske taktığı görüldü. Polis ekipleri caddede sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu.

170 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

170 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR
Eskişehir’de Covid-19 testi pozitif çıkan 170 kadar hastanın, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü, salgının görüldüğü Mart ayından bu yana ise koronavirüs nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

Survivor Cemal Can gözyaşlarıyla itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Survivor Cemal Can gözyaşlarıyla itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araç yoluna çivi çaktılar! İsyan ettiren olay

Araç yoluna çivi çaktılar!

Köpekleri acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler!

Bu nasıl vicdan? Müdahale etmeden izlediler

Yunuslardan görsel şölen! Bu kez Üsküdar Sahili'nde ortaya çıktılar

Yunuslardan görsel şölen! Bu kez orda ortaya çıktılar

Adana'da nesli tükenmekte olan geyik böceği görüldü

Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde

Doğumdan sonra bebeğiyle koronavirüse yakalandı, yaşam mücadelesini kazandı

Doğumdan sonra bebeğiyle koronavirüse yakalandı, yaşam mücadelesini kazandı

21 Haziran en uzun gün mü? 21 Haziran yaz gün dönümü nedir?

21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Günler uzar mı kısalır mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.