Eskişehir’de sosyal mesafeden eser yok

Salgın nedeniyle park ve bahçelerden kaldırılan banklar ise sosyal mesafe kuralına uygun olarak 2 kişilik hale getirilerek, yeniden konulmaya başlandı. Polis ekipleri de sokaklarda maske ve sosyal mesafe uygulaması yaptı.

Eskişehir’de, normalleşme süreciyle birlikte sokaklarda kalabalıklar yeniden arttı. Eskişehirlilerin genel olarak maske taktığı ancak sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Tramvay ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında da ayakta seyahat edenlerin sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve bahçelere sosyal mesafeli banklar yerleştirmeye başladı. Salgın döneminde kaldırılan banklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde yeniden tasarlanarak, 2 kişinin aralıklı oturabileceği hale getirildi.