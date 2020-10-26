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Eskişehir’de 853 kişiye 2 milyon 686 bin lira ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Korona virüs (Covid-19) sebebiyle yapılan 21 farklı denetim sonucunda tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 10 günlüğüne mühürlenen eğlence mekanında bugüne kadar yapılan farklı denetimler sonucunda sosyal mesafeye uymayan 853 kişiye toplam 2 milyon 686 bin lira ceza kesildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir’de bulunan eğlence mekanlarında Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Eskişehir’de, Korona virüs (Covid-19) sebebiyle yapılan 21 farklı denetim sonucunda tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 10 günlüğüne mühürlenen eğlence mekanında bugüne kadar yapılan farklı denetimler sonucunda sosyal mesafeye uymayan 853 kişiye toplam 2 milyon 686 bin lira ceza kesildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir’de bulunan eğlence mekanlarında Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde yer alan bir eğlence mekanı ise 21 kez yapılan denetimlerde tedbirlere uymadığı gerekçesiyle Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından 10 günlüğüne kapatılarak mühürlendi.
Mekanda bugüne kadar yapılan 21 denetimde; 13 kez sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, 9 kez izinsiz canlı müzik yapıldığı, 4 kez kapalı mekanda sigara içildiği, 7 kez kapama saatine uyulmadığı, denetimlerde 4 kez mesul müdür bulundurmadığı, 13 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını tespit ederek idari para cezası uyguladı.
Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 853 kişiye 3 bin 150’şer liradan olmak üzere toplamda 2 milyon 686 bin 950 lira idari para cezası kesildi.

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